Челси – Астон Вилла – 3:0. Разгром без Мудрика. Видео голов и обзор

1 декабря «Челси» принимал «Астон Виллу» в матче 13-го тура Английской Премьер-лиги.

Хозяева поля открыли счет уже на 7-й минуте благодаря голу Николаса Джексона.

В середине первого тайма Энцо Фернандес удвоил преимущество, воспользовавшись своим моментом. Во втором тайме Коул Палмер установил окончательный счет, сделав его разгромным – 3:0.

Украинский полузащитник Михаил Мудрик остался на скамейке запасных и не появился на поле в этот вечер.

АПЛ. 13-й тур. 1 декабря

«Челси» – «Астон Вилла» – 3:0

Голы: Джексон, 7, Фернандес, 36, Палмер, 83

«Челси»: Санчес, Кайседо, Фофана, Колуилл, Кукурелья, Лавия, Фернандес, Санчо, Палмер, Нету, Джексон

«Астон Вилла»: Мартинес, Кэш, Конса, Торрес, Динь, Камара, Тилеманс, Макгинн, Роджерс, Филоджен-Бидас, Уоткинс

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