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Челси
01.12.2024 15:30 – FT 3 : 0
Астон Вилла
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Англия
02 декабря 2024, 01:07 | Обновлено 02 декабря 2024, 01:53
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0

Челси – Астон Вилла – 3:0. Разгром без Мудрика. Видео голов и обзор

Подопечные Энцо Марески довольно легко разобрались с соперником

02 декабря 2024, 01:07 | Обновлено 02 декабря 2024, 01:53
51
0
Челси – Астон Вилла – 3:0. Разгром без Мудрика. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

1 декабря «Челси» принимал «Астон Виллу» в матче 13-го тура Английской Премьер-лиги.

Хозяева поля открыли счет уже на 7-й минуте благодаря голу Николаса Джексона.

В середине первого тайма Энцо Фернандес удвоил преимущество, воспользовавшись своим моментом. Во втором тайме Коул Палмер установил окончательный счет, сделав его разгромным – 3:0.

Украинский полузащитник Михаил Мудрик остался на скамейке запасных и не появился на поле в этот вечер.

АПЛ. 13-й тур. 1 декабря

«Челси» – «Астон Вилла» – 3:0

Голы: Джексон, 7, Фернандес, 36, Палмер, 83

«Челси»: Санчес, Кайседо, Фофана, Колуилл, Кукурелья, Лавия, Фернандес, Санчо, Палмер, Нету, Джексон

«Астон Вилла»: Мартинес, Кэш, Конса, Торрес, Динь, Камара, Тилеманс, Макгинн, Роджерс, Филоджен-Бидас, Уоткинс

Видео голов и обзор матча

События матча

83’
ГОЛ ! Мяч забил Коул Палмер (Челси).
36’
ГОЛ ! Мяч забил Энцо Фернандес (Челси).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Николас Джексон (Челси).
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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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