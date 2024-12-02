Челси – Астон Вилла – 3:0. Разгром без Мудрика. Видео голов и обзор
Подопечные Энцо Марески довольно легко разобрались с соперником
1 декабря «Челси» принимал «Астон Виллу» в матче 13-го тура Английской Премьер-лиги.
Хозяева поля открыли счет уже на 7-й минуте благодаря голу Николаса Джексона.
В середине первого тайма Энцо Фернандес удвоил преимущество, воспользовавшись своим моментом. Во втором тайме Коул Палмер установил окончательный счет, сделав его разгромным – 3:0.
Украинский полузащитник Михаил Мудрик остался на скамейке запасных и не появился на поле в этот вечер.
АПЛ. 13-й тур. 1 декабря
«Челси» – «Астон Вилла» – 3:0
Голы: Джексон, 7, Фернандес, 36, Палмер, 83
«Челси»: Санчес, Кайседо, Фофана, Колуилл, Кукурелья, Лавия, Фернандес, Санчо, Палмер, Нету, Джексон
«Астон Вилла»: Мартинес, Кэш, Конса, Торрес, Динь, Камара, Тилеманс, Макгинн, Роджерс, Филоджен-Бидас, Уоткинс
Видео голов и обзор матча
События матча
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