01.12.2024 15:30 - : -
Англия28 ноября 2024, 22:22 |
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Челси – Астон Вилла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 1 декабря в 15:30 матч чемпионата Англии
28 ноября 2024, 22:22 |
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В воскресенье, 1 декабря, состоится матч 13-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Челси» и «Астон Вилла».
Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 15:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча производит Setanta Sports на собственной OTT-платформе.
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