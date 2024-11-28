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Чемпионат Англии
Челси
01.12.2024 15:30 - : -
Астон Вилла
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Англия
28 ноября 2024, 22:22 |
30
0

Челси – Астон Вилла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 1 декабря в 15:30 матч чемпионата Англии

28 ноября 2024, 22:22 |
30
0
Челси – Астон Вилла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В воскресенье, 1 декабря, состоится матч 13-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Челси» и «Астон Вилла».

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 15:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча производит Setanta Sports на собственной OTT-платформе.

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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