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Тоттенхэм
01.12.2024 15:30 – FT 1 : 1
Фулхэм
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Англия
02 декабря 2024, 01:58 |
8
0

Тоттенхэм – Фулхэм – 1:1. Шпоры в большинстве не дожали. Видео голов

«Шпоры» играли в большинстве более 10 минут

02 декабря 2024, 01:58 |
8
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Тоттенхэм – Фулхэм – 1:1. Шпоры в большинстве не дожали. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

1 декабря в 14-м туре АПЛ состоялось лондонское дерби между «Тоттенхэмом» и «Фулхэмом».

В первом тайме команды не смогли открыть счёт. Несмотря на статус фаворита, «Тоттенхэм» уступал «Фулхэму» по игровому преимуществу.

Во втором тайме «шпорам» удалось выйти вперёд: на 54-й минуте Бреннан Джонсон забил гол. Однако «Фулхэм» быстро ответил на 67-й минуте — отличился Том Кэрни.

На 83-й минуте Кэрни получил красную карточку, оставив гостей в меньшинстве. Несмотря на это, хозяева не сумели воспользоваться численным преимуществом.

АПЛ. 14-й тур. 1 декабря

Тоттенхэм – Фулхэм – 1:1

Голы: Джонсон (54) – Кэрни (67)

Тоттенхэм: Форстер, Удоджи, Дэвис, Дрегушин, Порро, Мэддисон (Бергвалль, 85), Биссума, Сарр (Грей, 85), Вернер (Кулусевски, 68), Сон Хын Мин, Джонсон.

Фулхэм: Лено, Робинсон, Бассей, Диоп, Тете, Берге, Лукич (Кэрни, 62), Нельсон (Вилсон, 62), Смит-Роу (Кастань, 86), Ивоби (Сессеньон, 86), Хименес (Родриго Мунис, 78).

Предупреждения: Лукич (57).

Удаления: Кэрни (83).

Видео голов и обзор матча

События матча

83’
Том Кэрни (Фулхэм) получает красную карточку.
67’
ГОЛ ! Мяч забил Том Кэрни (Фулхэм).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Бреннан Джонсон (Тоттенхэм).
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Тоттенхэм чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Тоттенхэм - Фулхэм Фулхэм видео голов и обзор Бреннан Джонсон
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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