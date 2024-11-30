Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стала известна оценка Забарного за безумный матч в АПЛ с шестью голами
Англия
30 ноября 2024, 19:51 | Обновлено 30 ноября 2024, 20:34
2601
1

Стала известна оценка Забарного за безумный матч в АПЛ с шестью голами

«Борнмут» победил «Вулверхэмптон» со счетом 4:2

30 ноября 2024, 19:51 | Обновлено 30 ноября 2024, 20:34
2601
1
Стала известна оценка Забарного за безумный матч в АПЛ с шестью голами
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Сегодня состоялся матч 13-го тура чемпионата Англии по футболу, в котором «Вулверхэмптон» на домашнем поле проиграл «Борнмуту» со счетом 2:4.

Украинский защитник гостей Илья Забарный уже традиционно провел полный матч. После завершения поединка Забарный получил от авторитетного статистического портала WhoScored оценку 6.7 баллов.

Героем матча стал нападающий «вишен» Эванилсон, который получил от WhoScored 8.4 балла. Такой же балл получил и Патрик Клюйверт, который сегодня оформил хет-трик, реализовав аж три пенальти в матче.

Оценки матча Борнмут – Вулверхэмптон

По теме:
Челси получил предложения по Мудрику от двух клубов АПЛ. Сколько хотят?
Двойной «три в ряд». Сын легендарного форварда Барселоны творит историю
Забарный помог Борнмуту одержать победу в АПЛ в матче с шестью голами
Вулверхэмптон WhoScored Эванилсон Патрик Клюйверт чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Борнмут Илья Забарный оценки
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ашур нашел причины поражения Полесья в матче с Кривбассом. Что сказал?
Футбол | 30 ноября 2024, 19:07 4
Ашур нашел причины поражения Полесья в матче с Кривбассом. Что сказал?
Ашур нашел причины поражения Полесья в матче с Кривбассом. Что сказал?

Имад считает, что была равная игра сильных соперников

Джордж КАМБОСОС: «Ты фейк. Тот Ломаченко уничтожил бы тебя за пять раундов»
Бокс | 30 ноября 2024, 03:14 0
Джордж КАМБОСОС: «Ты фейк. Тот Ломаченко уничтожил бы тебя за пять раундов»
Джордж КАМБОСОС: «Ты фейк. Тот Ломаченко уничтожил бы тебя за пять раундов»

Австралийский боксер обратился к Теофимо Лопесу

Трое на хвосте. Таблица коэффициентов, в которую не хочется смотреть
Футбол | 30.11.2024, 09:45
Трое на хвосте. Таблица коэффициентов, в которую не хочется смотреть
Трое на хвосте. Таблица коэффициентов, в которую не хочется смотреть
«Усик соврал нам». Дэвис обвинил украинского чемпиона во лжи
Бокс | 30.11.2024, 16:39
«Усик соврал нам». Дэвис обвинил украинского чемпиона во лжи
«Усик соврал нам». Дэвис обвинил украинского чемпиона во лжи
«Цена растет бешеными темпами». Николини посоветовал купить Судакова
Футбол | 30.11.2024, 16:53
«Цена растет бешеными темпами». Николини посоветовал купить Судакова
«Цена растет бешеными темпами». Николини посоветовал купить Судакова
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Миколай Гуцуляк
Точно «Бурнмут»?
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Реал уволит Анчелотти. Перес решил, кто будет тренером до конца сезона
Реал уволит Анчелотти. Перес решил, кто будет тренером до конца сезона
30.11.2024, 08:59 11
Футбол
Мудрик забил в девятку. Челси переиграл Хайденхайм и вышел в плей-офф ЛК
Мудрик забил в девятку. Челси переиграл Хайденхайм и вышел в плей-офф ЛК
28.11.2024, 21:42 6
Футбол
Двое хоккеистов отказались выступать за сборную Украины
Двое хоккеистов отказались выступать за сборную Украины
29.11.2024, 00:15 5
Хоккей
Реакция Челси на техничный гол Мудрика в матче с Хайденхаймом
Реакция Челси на техничный гол Мудрика в матче с Хайденхаймом
29.11.2024, 05:54
Футбол
Кличко хочет вернуться на ринг и провести бой с топ-боксером. Что известно?
Кличко хочет вернуться на ринг и провести бой с топ-боксером. Что известно?
29.11.2024, 07:59 17
Бокс
ВИДЕО. Мудрик забил гол в девятку ворот Хайденхайма в Лиге конференций
ВИДЕО. Мудрик забил гол в девятку ворот Хайденхайма в Лиге конференций
28.11.2024, 21:31 5
Футбол
Хайденхайм – Челси – 0:2. Как забил Мудрик? Видео голов и обзор
Хайденхайм – Челси – 0:2. Как забил Мудрик? Видео голов и обзор
28.11.2024, 23:05
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем