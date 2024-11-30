Стала известна оценка Забарного за безумный матч в АПЛ с шестью голами

Сегодня состоялся матч 13-го тура чемпионата Англии по футболу, в котором «Вулверхэмптон» на домашнем поле проиграл «Борнмуту» со счетом 2:4.

Украинский защитник гостей Илья Забарный уже традиционно провел полный матч. После завершения поединка Забарный получил от авторитетного статистического портала WhoScored оценку 6.7 баллов.

Героем матча стал нападающий «вишен» Эванилсон, который получил от WhoScored 8.4 балла. Такой же балл получил и Патрик Клюйверт, который сегодня оформил хет-трик, реализовав аж три пенальти в матче.

Оценки матча Борнмут – Вулверхэмптон