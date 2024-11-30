Забарный помог Борнмуту одержать победу в АПЛ в матче с шестью голами

Сегодня, 30 ноября, продолжился 13-й тур чемпионата Англии по футболу. Состоялось четыре поединка.

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«Борнмут» в результативном матче одержал выездную победу против «Вулверхэмптона» со счетом 4:2. Лидер «вишен» Илья Забарный провел на поле весь матч.

«Брентфорд» на домашнем поле сокрушил новичка АПЛ «Лестер». Игровое время получил украинский хавбек Егор Ярмолюк, который вышел на поле на 70-й минуте.

Минимальную победу одержал «Ноттингем Форест», а «Кристалл Пелес» и «Ньюкасл» сыграли вничью.

АПЛ. 13-й тур, 30 ноября.

Вулверхэмптон – Борнмут – 2:4

Голы: Ларсен, 5, 69 – Клюйверт, 3, 18, 74 (пен), Керкез, 8.

Брентфорд – Лестер – 4:1

Голы: Висса, 25, Шаде, 29, 45+8, 59 – Буонанотте, 21.

Кристал Пэлас – Ньюкасл – 0:1

Голы: Муньйоз, 90+4 – Геи, 53 (автогол).

Ноттингем Форест – Ипсвич – 1:0

Гол: Вуд, 48 (пенальти).

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА АПЛ

A Super Saturday 😁 pic.twitter.com/242yT9hMmI — Brentford FC (@BrentfordFC) November 30, 2024