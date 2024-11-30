Забарный помог Борнмуту одержать победу в АПЛ в матче с шестью голами
Состоялось четыре матча в АПЛ
Сегодня, 30 ноября, продолжился 13-й тур чемпионата Англии по футболу. Состоялось четыре поединка.
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«Борнмут» в результативном матче одержал выездную победу против «Вулверхэмптона» со счетом 4:2. Лидер «вишен» Илья Забарный провел на поле весь матч.
«Брентфорд» на домашнем поле сокрушил новичка АПЛ «Лестер». Игровое время получил украинский хавбек Егор Ярмолюк, который вышел на поле на 70-й минуте.
Минимальную победу одержал «Ноттингем Форест», а «Кристалл Пелес» и «Ньюкасл» сыграли вничью.
АПЛ. 13-й тур, 30 ноября.
Вулверхэмптон – Борнмут – 2:4
Голы: Ларсен, 5, 69 – Клюйверт, 3, 18, 74 (пен), Керкез, 8.
Брентфорд – Лестер – 4:1
Голы: Висса, 25, Шаде, 29, 45+8, 59 – Буонанотте, 21.
Кристал Пэлас – Ньюкасл – 0:1
Голы: Муньйоз, 90+4 – Геи, 53 (автогол).
Ноттингем Форест – Ипсвич – 1:0
Гол: Вуд, 48 (пенальти).
A Super Saturday 😁 pic.twitter.com/242yT9hMmI— Brentford FC (@BrentfordFC) November 30, 2024
An absolute slobberknocker 😤 pic.twitter.com/AYdzVwCkR7— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) November 30, 2024
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