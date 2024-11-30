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Брентфорд
30.11.2024 17:00 – FT 4 : 1
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Англия
30 ноября 2024, 19:05 | Обновлено 30 ноября 2024, 19:07
413
1

Забарный помог Борнмуту одержать победу в АПЛ в матче с шестью голами

Состоялось четыре матча в АПЛ

30 ноября 2024, 19:05 | Обновлено 30 ноября 2024, 19:07
413
1
Забарный помог Борнмуту одержать победу в АПЛ в матче с шестью голами
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Сегодня, 30 ноября, продолжился 13-й тур чемпионата Англии по футболу. Состоялось четыре поединка.

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«Борнмут» в результативном матче одержал выездную победу против «Вулверхэмптона» со счетом 4:2. Лидер «вишен» Илья Забарный провел на поле весь матч.

«Брентфорд» на домашнем поле сокрушил новичка АПЛ «Лестер». Игровое время получил украинский хавбек Егор Ярмолюк, который вышел на поле на 70-й минуте.

Минимальную победу одержал «Ноттингем Форест», а «Кристалл Пелес» и «Ньюкасл» сыграли вничью.

АПЛ. 13-й тур, 30 ноября.

Вулверхэмптон – Борнмут – 2:4
Голы: Ларсен, 5, 69 – Клюйверт, 3, 18, 74 (пен), Керкез, 8.

Брентфорд – Лестер – 4:1
Голы: Висса, 25, Шаде, 29, 45+8, 59 – Буонанотте, 21.

Кристал Пэлас – Ньюкасл – 0:1
Голы: Муньйоз, 90+4 – Геи, 53 (автогол).

Ноттингем Форест – Ипсвич – 1:0
Гол: Вуд, 48 (пенальти).

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА АПЛ

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Вулверхэмптон Борнмут Брентфорд Лестер Кристал Пэлас Ньюкасл Ипсвич Ноттингем Форест Илья Забарный Егор Ярмолюк чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Комментарии 1
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_Quantum19_
І в чому була його допомога? Адже Борнмут двічі все одно пропустив. Чи міг пропустити і більше?))
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