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Вулверхэмптон
30.11.2024 17:00 – FT 2 : 4
Борнмут
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Англия
01 декабря 2024, 02:20 |
31
0

Вулверхэмптон – Борнмут – 2:4. Три пенальти для гостей. Видео голов и обзор

30 ноября команды сыграли между собой в 13-м туре АПЛ

01 декабря 2024, 02:20 |
31
0
Вулверхэмптон – Борнмут – 2:4. Три пенальти для гостей. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

30 листопада «Вулвергемптон» приймав на власному полі «Борнмут» у матчі 13-го туру АПЛ.

Форвард «Борнмута» Джастін Клюйверт відзначився хет-триком у цьому матчі, причому всі три голи він забив із пенальті.

Також за гостей забив Мілош Керкез. Український захисник Ілля Забарний провів на полі 90 хвилин і заробив жовту картку.

За «Вулвергемптон» дублем відзначився Йорген Странд Ларсен.

АПЛ. 13-й тур, 30 ноября

Вулверхэмптон – Борнмут – 2:4

Голы: Ларсен, 5, 69 - Клюйверт, 3, 18, 74 (все с пенальти), Керкез, 8.

Видео голов и обзор матча

События матча

74’
ГОЛ ! С пенальти забил Джастин Клюйверт (Борнмут).
69’
ГОЛ ! Мяч забил Йорген Странд-Ларсен (Вулверхэмптон).
18’
ГОЛ ! С пенальти забил Джастин Клюйверт (Борнмут).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Милош Керкез (Борнмут).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Йорген Странд-Ларсен (Вулверхэмптон).
3’
ГОЛ ! С пенальти забил Джастин Клюйверт (Борнмут).
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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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