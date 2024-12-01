Вулверхэмптон – Борнмут – 2:4. Три пенальти для гостей. Видео голов и обзор
30 ноября команды сыграли между собой в 13-м туре АПЛ
30 листопада «Вулвергемптон» приймав на власному полі «Борнмут» у матчі 13-го туру АПЛ.
Форвард «Борнмута» Джастін Клюйверт відзначився хет-триком у цьому матчі, причому всі три голи він забив із пенальті.
Також за гостей забив Мілош Керкез. Український захисник Ілля Забарний провів на полі 90 хвилин і заробив жовту картку.
За «Вулвергемптон» дублем відзначився Йорген Странд Ларсен.
АПЛ. 13-й тур, 30 ноября
Вулверхэмптон – Борнмут – 2:4
Голы: Ларсен, 5, 69 - Клюйверт, 3, 18, 74 (все с пенальти), Керкез, 8.
Видео голов и обзор матча
События матча
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