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Премьер-лига
Александрия
04.12.2024 15:30 - : -
Динамо Киев
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
01 декабря 2024, 21:57 | Обновлено 01 декабря 2024, 22:01
221
0

Александрия – Динамо. Матч лидеров УПЛ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Поединок состоится 4 декабря в 15:30 по Киеву

01 декабря 2024, 21:57 | Обновлено 01 декабря 2024, 22:01
221
0
Александрия – Динамо. Матч лидеров УПЛ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В среду, 4 декабря, в 15:30 состоится перенесенный матч 1-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Александрия» и «Динамо».

Команды встретятся на стадионе «КСК Ника». «Динамо» и «Александрия» лидируют в УПЛ, имея в активе по 36 очков.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Александрия – Динамо. Матч лидеров УПЛ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

Телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и других.

Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (требуется регистрация)

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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