Александрия – Динамо. Матч лидеров УПЛ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Поединок состоится 4 декабря в 15:30 по Киеву
В среду, 4 декабря, в 15:30 состоится перенесенный матч 1-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Александрия» и «Динамо».
Команды встретятся на стадионе «КСК Ника». «Динамо» и «Александрия» лидируют в УПЛ, имея в активе по 36 очков.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Александрия – Динамо. Матч лидеров УПЛ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV
Телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и других.
Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (требуется регистрация)
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