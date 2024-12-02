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Чемпионат Германии
Хайденхайм
01.12.2024 18:30 – FT 0 : 4
Айнтрахт Ф
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
02 декабря 2024, 11:18 | Обновлено 02 декабря 2024, 11:20
33
0

Хайденхайм – Айнтрахт Франкфурт – 0:4. Разгром в Бундеслиге. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 12-го тура чемпионата Германии

02 декабря 2024, 11:18 | Обновлено 02 декабря 2024, 11:20
33
0
Хайденхайм – Айнтрахт Франкфурт – 0:4. Разгром в Бундеслиге. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

1 декабря в рамках 12-го тура Бундеслиги состоялся матч между «Хайденхайм» и «Айнтрахт Франкфурт».

Игра проходила на стадионе «Войт-Арена» в Хайденхайме, где «Айнтрахт Франкфурт» одержал разгромную победу со счётом 4:0.

Бундеслига. 12 тур. 1 декабря

«Хайденхайм» – «Айнтрахт Франкфурт» – 0:4

Голы: Мармуш 22, 58, Фарес 49, Экитике, 90+4

Видеообзор матча:

События матча

90’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Уго Экитике (Айнтрахт Ф).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Омар Мармуш (Айнтрахт Ф).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Фарес Шаиби (Айнтрахт Ф).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Омар Мармуш (Айнтрахт Ф).
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Хайденхайм Айнтрахт Франкфурт Бундеслига чемпионат Германии по футболу видео голов и обзор Омар Мармуш Уго Экитике
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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