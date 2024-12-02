1 декабря в рамках 12-го тура Бундеслиги состоялся матч между «Хайденхайм» и «Айнтрахт Франкфурт».

Игра проходила на стадионе «Войт-Арена» в Хайденхайме, где «Айнтрахт Франкфурт» одержал разгромную победу со счётом 4:0.

Бундеслига. 12 тур. 1 декабря

«Хайденхайм» – «Айнтрахт Франкфурт» – 0:4

Голы: Мармуш 22, 58, Фарес 49, Экитике, 90+4

Видеообзор матча: