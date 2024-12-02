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Чемпионат Германии
Хайденхайм
01.12.2024 18:30 – FT 0 : 4
Айнтрахт Ф
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Германия
02 декабря 2024, 03:00 | Обновлено 02 декабря 2024, 03:09
17
0

Преследуя Баварию. Айнтрахт разгромил Хайденхайм

1 декабря состоялось два матча немецкой Бундеслиги

02 декабря 2024, 03:00 | Обновлено 02 декабря 2024, 03:09
17
0
Преследуя Баварию. Айнтрахт разгромил Хайденхайм
Getty Images/Global Images Ukraine

1 декабря в матче 12-го тура немецкой Бундеслиги «Айнтрахт» сыграл на выезде против «Хайденхайма».

В первом тайме гости открыли счет. Омар Мармуш вывел «Айнтрахт» вперед. Во второй половине игры подопечные Дино Топмеллера укрепили свое преимущество.

На 49-й минуте Фарес Шаиби удвоил преимущество, а на 58-й минуте Омар Мармуш сделал счет 0:3. В добавленное арбитром время Юго Экитике установил окончательный результат - 0:4.

Также в этот день прошел матч между «Майнцем» и «Хоффенхаймом». Хозяева поля в первом тайме забили дважды, и ни одного ответного гола не последовало. Йонатан Буркгардт оформил дубль в составе «Майнца».

Бундеслига. 12-й тур. 1 декабря

Айнтрахт – Хайденхайм – 0:4

Голы: Мармуш, 22, 58, Шаиби, 49, Экитике, 90+4

Майнц – Хоффенхайм – 2:0

Голы: Буркгардт, 4, 24

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Бавария 12 9 3 0 37 - 8 30
2 Айнтрахт Ф 12 8 2 2 31 - 16 26
3 Байер 12 6 5 1 28 - 19 23
4 РБ Лейпциг 12 6 3 3 19 - 14 21
5 Боруссия Д 12 6 2 4 23 - 19 20
6 Фрайбург 12 6 2 4 16 - 16 20
7 Майнц 12 5 4 3 20 - 14 19
8 Вольфсбург 12 5 3 4 25 - 19 18
9 Штутгарт 12 4 5 3 23 - 21 17
10 Боруссия М 12 5 2 5 18 - 17 17
11 Унион Берлин 12 4 4 4 10 - 11 16
12 Вердер 12 4 4 4 19 - 24 16
13 Аугсбург 12 4 3 5 14 - 23 15
14 Хоффенхайм 12 3 3 6 17 - 24 12
15 Санкт-Паули 12 3 2 7 10 - 15 11
16 Хайденхайм 12 3 1 8 15 - 24 10
17 Хольштайн Киль 12 1 2 9 13 - 31 5
18 Бохум 12 0 2 10 10 - 33 2
Полная таблица

События матча

90’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Уго Экитике (Айнтрахт Ф).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Омар Мармуш (Айнтрахт Ф).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Фарес Шаиби (Айнтрахт Ф).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Омар Мармуш (Айнтрахт Ф).
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чемпионат Германии по футболу Бундеслига Айнтрахт Хайденхайм Омар Мармуш Майнц Хоффенхайм
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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