Преследуя Баварию. Айнтрахт разгромил Хайденхайм
1 декабря состоялось два матча немецкой Бундеслиги
1 декабря в матче 12-го тура немецкой Бундеслиги «Айнтрахт» сыграл на выезде против «Хайденхайма».
В первом тайме гости открыли счет. Омар Мармуш вывел «Айнтрахт» вперед. Во второй половине игры подопечные Дино Топмеллера укрепили свое преимущество.
На 49-й минуте Фарес Шаиби удвоил преимущество, а на 58-й минуте Омар Мармуш сделал счет 0:3. В добавленное арбитром время Юго Экитике установил окончательный результат - 0:4.
Также в этот день прошел матч между «Майнцем» и «Хоффенхаймом». Хозяева поля в первом тайме забили дважды, и ни одного ответного гола не последовало. Йонатан Буркгардт оформил дубль в составе «Майнца».
Бундеслига. 12-й тур. 1 декабря
Айнтрахт – Хайденхайм – 0:4
Голы: Мармуш, 22, 58, Шаиби, 49, Экитике, 90+4
Майнц – Хоффенхайм – 2:0
Голы: Буркгардт, 4, 24
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Бавария
|12
|9
|3
|0
|37 - 8
|30
|2
|Айнтрахт Ф
|12
|8
|2
|2
|31 - 16
|26
|3
|Байер
|12
|6
|5
|1
|28 - 19
|23
|4
|РБ Лейпциг
|12
|6
|3
|3
|19 - 14
|21
|5
|Боруссия Д
|12
|6
|2
|4
|23 - 19
|20
|6
|Фрайбург
|12
|6
|2
|4
|16 - 16
|20
|7
|Майнц
|12
|5
|4
|3
|20 - 14
|19
|8
|Вольфсбург
|12
|5
|3
|4
|25 - 19
|18
|9
|Штутгарт
|12
|4
|5
|3
|23 - 21
|17
|10
|Боруссия М
|12
|5
|2
|5
|18 - 17
|17
|11
|Унион Берлин
|12
|4
|4
|4
|10 - 11
|16
|12
|Вердер
|12
|4
|4
|4
|19 - 24
|16
|13
|Аугсбург
|12
|4
|3
|5
|14 - 23
|15
|14
|Хоффенхайм
|12
|3
|3
|6
|17 - 24
|12
|15
|Санкт-Паули
|12
|3
|2
|7
|10 - 15
|11
|16
|Хайденхайм
|12
|3
|1
|8
|15 - 24
|10
|17
|Хольштайн Киль
|12
|1
|2
|9
|13 - 31
|5
|18
|Бохум
|12
|0
|2
|10
|10 - 33
|2
События матча
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