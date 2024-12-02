Преследуя Баварию. Айнтрахт разгромил Хайденхайм

1 декабря в матче 12-го тура немецкой Бундеслиги «Айнтрахт» сыграл на выезде против «Хайденхайма».

В первом тайме гости открыли счет. Омар Мармуш вывел «Айнтрахт» вперед. Во второй половине игры подопечные Дино Топмеллера укрепили свое преимущество.

На 49-й минуте Фарес Шаиби удвоил преимущество, а на 58-й минуте Омар Мармуш сделал счет 0:3. В добавленное арбитром время Юго Экитике установил окончательный результат - 0:4.

Также в этот день прошел матч между «Майнцем» и «Хоффенхаймом». Хозяева поля в первом тайме забили дважды, и ни одного ответного гола не последовало. Йонатан Буркгардт оформил дубль в составе «Майнца».

Бундеслига. 12-й тур. 1 декабря

Айнтрахт – Хайденхайм – 0:4

Голы: Мармуш, 22, 58, Шаиби, 49, Экитике, 90+4

Майнц – Хоффенхайм – 2:0

Голы: Буркгардт, 4, 24

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