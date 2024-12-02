Полузащитник Вереса провел юбилейный матч в украинской карьере
На высшем уровне Руслан Степанюк дебютировал в сентябре 2012 года
Поединок с ЛНЗ (2:1) стал 200-м в украинской карьере 32-летнего капитана ровенчан Руслана Степанюка. 175 встреч он отыграл в УПЛ, 19 – в Кубке Украины и 6 – в еврокубках. 121 матч Руслан провел за «Ворсклу», 51 – за «Верес», 19 – за «Говерлу», по 4 – за «Александрию» и «Олимпик», 1 – за алчевскую «Сталь».
На рубеж «200» Степанюк вышел через 12 лет 69 дней после дебюта на высшем уровне, который состоялся 22 сентября 2012 года в домашнем кубковом поединке «Стали» с «Арсеналом» (2:3).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
200 матчей в украинской карьере Руслана Степанюка
|
Сезон
|
Клуб
|
ЧУ
|
КУ
|
ЕК
|
Всего
|
2012/13
|
Сталь А
|
-
|
1
|
-
|
1
|
2013/14
|
Говерла
|
3
|
-
|
-
|
3
|
2014/15
|
Говерла
|
13
|
3
|
-
|
16
|
2015/16
|
Александрия
|
3
|
1
|
-
|
4
|
|
Олимпик
|
4
|
-
|
-
|
4
|
2016/17
|
Верес
|
-
|
2
|
-
|
2
|
2017/18
|
Верес
|
32
|
1
|
-
|
33
|
2019/20
|
Ворскла
|
9
|
3
|
-
|
12
|
2020/21
|
Ворскла
|
24
|
1
|
-
|
25
|
2021/22
|
Ворскла
|
16
|
1
|
2
|
19
|
2022/23
|
Ворскла
|
30
|
-
|
2
|
32
|
2023/24
|
Ворскла
|
27
|
4
|
2
|
33
|
2024/25
|
Верес
|
14
|
2
|
-
|
16
|
Итого
|
|
175
|
19
|
6
|
200
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