Полузащитник Вереса провел юбилейный матч в украинской карьере

Поединок с ЛНЗ (2:1) стал 200-м в украинской карьере 32-летнего капитана ровенчан Руслана Степанюка. 175 встреч он отыграл в УПЛ, 19 – в Кубке Украины и 6 – в еврокубках. 121 матч Руслан провел за «Ворсклу», 51 – за «Верес», 19 – за «Говерлу», по 4 – за «Александрию» и «Олимпик», 1 – за алчевскую «Сталь».

На рубеж «200» Степанюк вышел через 12 лет 69 дней после дебюта на высшем уровне, который состоялся 22 сентября 2012 года в домашнем кубковом поединке «Стали» с «Арсеналом» (2:3).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

200 матчей в украинской карьере Руслана Степанюка