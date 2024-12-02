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Украина. Премьер лига
02 декабря 2024, 12:15 | Обновлено 02 декабря 2024, 12:29
54
0

Полузащитник Вереса провел юбилейный матч в украинской карьере

На высшем уровне Руслан Степанюк дебютировал в сентябре 2012 года

02 декабря 2024, 12:15 | Обновлено 02 декабря 2024, 12:29
54
0
Полузащитник Вереса провел юбилейный матч в украинской карьере
НК Верес. Руслан Степанюк

Поединок с ЛНЗ (2:1) стал 200-м в украинской карьере 32-летнего капитана ровенчан Руслана Степанюка. 175 встреч он отыграл в УПЛ, 19 – в Кубке Украины и 6 – в еврокубках. 121 матч Руслан провел за «Ворсклу», 51 – за «Верес», 19 – за «Говерлу», по 4 – за «Александрию» и «Олимпик», 1 – за алчевскую «Сталь».

На рубеж «200» Степанюк вышел через 12 лет 69 дней после дебюта на высшем уровне, который состоялся 22 сентября 2012 года в домашнем кубковом поединке «Стали» с «Арсеналом» (2:3).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

200 матчей в украинской карьере Руслана Степанюка

Сезон

Клуб

ЧУ

КУ

ЕК

Всего

2012/13

Сталь А

-

1

-

1

2013/14

Говерла

3

-

-

3

2014/15

Говерла

13

3

-

16

2015/16

Александрия

3

1

-

4

Олимпик

4

-

-

4

2016/17

Верес

-

2

-

2

2017/18

Верес

32

1

-

33

2019/20

Ворскла

9

3

-

12

2020/21

Ворскла

24

1

-

25

2021/22

Ворскла

16

1

2

19

2022/23

Ворскла

30

-

2

32

2023/24

Ворскла

27

4

2

33

2024/25

Верес

14

2

-

16

Итого

175

19

6

200

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цифры и факты Верес Ровно Руслан Степанюк Украинская Премьер-лига
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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