ВИДЕО. Реакция Гвардиолы и Слота после матча Ливерпуль – Манчестер Сити
Смотрите запись пресс-конференции наставников с переводом от Sport.ua!
1 декабря состоялся матч 13-го тура АПЛ 2024/25 между командами Ливерпуль и Манчестер Сити.
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Поединок прошел на стадионе Энфилд. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу мерсисайдцев.
После завершения игры наставники коллективов Арне Слот и Жузеп Гвардиола провели пресс-конференции.
Sport.ua предлагает посмотреть запись пресс-конференции коучей Ливерпуля и Ман Сити с переводом!
ВИДЕО. Реакция Гвардиолы и Слота после матча Ливерпуль – Манчестер Сити
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