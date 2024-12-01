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  4. ВИДЕО. Реакция Гвардиолы и Слота после матча Ливерпуль – Манчестер Сити
Англия
01 декабря 2024, 23:21 |
716
0

ВИДЕО. Реакция Гвардиолы и Слота после матча Ливерпуль – Манчестер Сити

Смотрите запись пресс-конференции наставников с переводом от Sport.ua!

01 декабря 2024, 23:21 |
716
0
ВИДЕО. Реакция Гвардиолы и Слота после матча Ливерпуль – Манчестер Сити
Жузеп Гвардиола и Арне Слот

1 декабря состоялся матч 13-го тура АПЛ 2024/25 между командами Ливерпуль и Манчестер Сити.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок прошел на стадионе Энфилд. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу мерсисайдцев.

После завершения игры наставники коллективов Арне Слот и Жузеп Гвардиола провели пресс-конференции.

Sport.ua предлагает посмотреть запись пресс-конференции коучей Ливерпуля и Ман Сити с переводом!

ВИДЕО. Реакция Гвардиолы и Слота после матча Ливерпуль – Манчестер Сити

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видео Ливерпуль Манчестер Сити Ливерпуль - Манчестер Сити пресс-конференция Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Жузеп Гвардиола Арне Слот
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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