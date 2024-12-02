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Англия
02 декабря 2024, 16:20 | Обновлено 02 декабря 2024, 16:34
896
2

«Из-за них люди ходят на матчи». Мареска выделил двух лучших игроков Челси

Энцо Мареска похвалил Коула Палмера и Жоау Феликса

02 декабря 2024, 16:20 | Обновлено 02 декабря 2024, 16:34
896
2
«Из-за них люди ходят на матчи». Мареска выделил двух лучших игроков Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Мареска

Итальянский тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска выделил тех игроков, которые, по его мнению, являются лучшими в составе «синих» и мотивируют болельщиков ходить на матчи:

«Коул Палмер и Жоау Феликс - это те игроки, которые «заставляют» людей платить за билеты».

«Это не значит, что остальные плохи. Просто эти двое на другом уровне, это очевидно».

В текущем сезоне Коул Палмер провел 15 матчей на клубном уровне, забил 8 голов и отдал 6 ассистов.

В текущем сезоне Жоау Феликс провел 13 матчей на клубном уровне, забил 5 голов и отдал 1 ассист.

«Челси» и «ПСЖ» могут совершить обмен нападающими.

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Челси Энцо Мареска Жоау Феликс Коул Палмер чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Данііл Киріяка Источник: Фабрицио Романо
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Комментарии 2
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Анатолий Басов
Ти не гарний чоловік, чому після в ДК в якій Мудрик був кращий, забив красень гол, а ти його даже не випустив на заміну. Да, ти привів Нето, гарний ігрок, чому ти травиш Мудрика?
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+1
antt
Фелікса здається також лише в ЛК випускали донедавна, а тепер не перший але другий в Челсі.
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0
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