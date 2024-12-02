«Из-за них люди ходят на матчи». Мареска выделил двух лучших игроков Челси

Итальянский тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска выделил тех игроков, которые, по его мнению, являются лучшими в составе «синих» и мотивируют болельщиков ходить на матчи:

«Коул Палмер и Жоау Феликс - это те игроки, которые «заставляют» людей платить за билеты».

«Это не значит, что остальные плохи. Просто эти двое на другом уровне, это очевидно».

В текущем сезоне Коул Палмер провел 15 матчей на клубном уровне, забил 8 голов и отдал 6 ассистов.

В текущем сезоне Жоау Феликс провел 13 матчей на клубном уровне, забил 5 голов и отдал 1 ассист.

«Челси» и «ПСЖ» могут совершить обмен нападающими.