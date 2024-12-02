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Англия
02 декабря 2024, 14:07 | Обновлено 02 декабря 2024, 14:08
324
0

В поисках счастья. Челси и ПСЖ обменяются звездными форвардами

Кристофер Нкунку и Рандаль Коло Муани сменят клубные прописки

02 декабря 2024, 14:07 | Обновлено 02 декабря 2024, 14:08
324
0
В поисках счастья. Челси и ПСЖ обменяются звездными форвардами
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристофер Нкунку

Французский форвард «Челси» Кристофер Нкунку и страйкер «ПСЖ» Рандаль Коло Муани могут сменить свои клубы в ближайшее время, сообщает TBR Football.

По данным издания, игрок «синих» очень недоволен свои игровым временем, но пока что хочет сменить команду в ближайшее время, за чем следят европейские клубы. Коло Муани, не входя в планы Энрике, вероятно, покинет клуб в ближайшее время. Потому обмен игроками между двумя грандами является вполне возможным и устроит обе стороны.

В текущем сезоне Рандаль Коло Муани провел 14 матчей на клубном уровне забил1 гол и отдал 2 ассиста.

В текущем сезоне Кристофер Нкунку провел 19 матчей на клубном уровне, забил 11 голов и отдал 1 ассист.

«ПСЖ» может подписать Салаха.

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Челси ПСЖ трансферы трансферы АПЛ трансферы Лиги 1 Кристофер Нкунку Рандаль Коло Муани
Данііл Киріяка Источник: The Boot Room
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