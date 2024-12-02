В поисках счастья. Челси и ПСЖ обменяются звездными форвардами

Французский форвард «Челси» Кристофер Нкунку и страйкер «ПСЖ» Рандаль Коло Муани могут сменить свои клубы в ближайшее время, сообщает TBR Football.

По данным издания, игрок «синих» очень недоволен свои игровым временем, но пока что хочет сменить команду в ближайшее время, за чем следят европейские клубы. Коло Муани, не входя в планы Энрике, вероятно, покинет клуб в ближайшее время. Потому обмен игроками между двумя грандами является вполне возможным и устроит обе стороны.

В текущем сезоне Рандаль Коло Муани провел 14 матчей на клубном уровне забил1 гол и отдал 2 ассиста.

В текущем сезоне Кристофер Нкунку провел 19 матчей на клубном уровне, забил 11 голов и отдал 1 ассист.

«ПСЖ» может подписать Салаха.