В попытках выиграть ЛЧ. Один из лучших игроков мира бесплатно поедет в ПСЖ

Египетский вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах может стать игроком «ПСЖ», сообщает L`Equipe.

32-летний футболист может присоединиться к парижскому топ-клубу в качестве свободного агента. Руководство парижан хочет заполнить слот главной супер-звезды команды, который стал свободен после того, как Килиан Мбаппе покинул клуб летом этого года. Сам игрок провел первые предварительные переговоры с представителями «ПСЖ». Контракт Мохамеда с «красными» заканчивается через полгода.

В текущем сезоне Мохамед Салах провел 20 матчей забил 13 голов и отдал 11 ассистов.

«ПСЖ» потерял очки с «Нантом».