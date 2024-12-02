В попытках выиграть ЛЧ. Один из лучших игроков мира бесплатно поедет в ПСЖ
Мохамед Салах может стать игроком «ПСЖ»
Египетский вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах может стать игроком «ПСЖ», сообщает L`Equipe.
32-летний футболист может присоединиться к парижскому топ-клубу в качестве свободного агента. Руководство парижан хочет заполнить слот главной супер-звезды команды, который стал свободен после того, как Килиан Мбаппе покинул клуб летом этого года. Сам игрок провел первые предварительные переговоры с представителями «ПСЖ». Контракт Мохамеда с «красными» заканчивается через полгода.
В текущем сезоне Мохамед Салах провел 20 матчей забил 13 голов и отдал 11 ассистов.
«ПСЖ» потерял очки с «Нантом».
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