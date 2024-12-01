Потеря очков ПСЖ, реабилитировавшийся Брест и чудесный Ренн

В субботу, 30 ноября, были сыграны 3 матча 13-го тура французской Лиги 1.

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В первом матче дня «Ренн» не оставил шансов «Сент-Этьену». Разгром со счетом 5:0, хет-трик Калимуэндо. Хотя клубы являются практически соседями по турнирной таблице: победители матча – 12-е, проигравшие – 14-е.

Во втором матче дня «Брест», который потерпел разгром от «Барселоны» в недавнем матче Лиги чемпионов, реабилитировался после такого провала, победив «Страсбург». Хозяева забили 3 мяча, при том не реализовав пенальти. Гости ответили одним забитым мячом.

В финальном матче игрового дня проблемный «ПСЖ» потерял очки с «Нантом». Забив быстрый гол на второй минуте усилиями Хакими, парижский топ-клуб доминировал практически весь матч. но в одной из контратак гости сравняли счет, а хозяева ответа на вопрос «как «взломать» ворота Нанта?» не нашли.

Лига 1. 13-й тур. 30 ноября.

Ренн – Сент-Этьен – 5:0

Голы: Калимуэндо, 39, 61, 67, Блас, 45+6, Гуири, 53

Брест – Страсбург – 3:1

Голы: Лала, 12, Лаже, 45+1, Кастильо, 90+2 – Уаттара, 85

ПСЖ – Нант – 1:1

Голы: Хакими, 2 – Аблин, 38