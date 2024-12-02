1 декабря в рамках 36-го тура чемпионата Бразилии прошёл матч между «Атлетико Паранаэнсе» и «Флуминенсе».

Игра проходила на стадионе «Арена Лигга» и завершилась ничьей со счётом 1:1.

Чемпионат Бразилии. 36 тур. 1 декабря

«Атлетико Паранаэнсе» – «Флуминенсе» – 2:0

Голы: Лукас Белези, 2 – Ариас, 65

Видеообзор матча: