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Чемпионат Бразилии
Атлетико Паранаэнсе
01.12.2024 23:30 – FT 1 : 1
Флуминенсе
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Бразилия
02 декабря 2024, 15:35 | Обновлено 02 декабря 2024, 15:43
18
0

Атлетико Паранаэнсе – Флуминенсе – 1:1. Незабитый пенальти. Видео голов

Смотрите видеообзор матча чемпионата Бразилии Серии А

02 декабря 2024, 15:35 | Обновлено 02 декабря 2024, 15:43
18
0
Атлетико Паранаэнсе – Флуминенсе – 1:1. Незабитый пенальти. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

1 декабря в рамках 36-го тура чемпионата Бразилии прошёл матч между «Атлетико Паранаэнсе» и «Флуминенсе».

Игра проходила на стадионе «Арена Лигга» и завершилась ничьей со счётом 1:1.

Чемпионат Бразилии. 36 тур. 1 декабря

«Атлетико Паранаэнсе» – «Флуминенсе» – 2:0

Голы: Лукас Белези, 2 – Ариас, 65

Видеообзор матча:

События матча

90’ +5
Пауло Гансо (Флуминенсе) получает красную карточку.
65’
ГОЛ ! Мяч забил Jhon Arias (Флуминенсе).
43’
Леонардо Линк (Атлетико Паранаэнсе) получает красную карточку.
2’
ГОЛ ! Мяч забил Lucas Belezi (Атлетико Паранаэнсе).
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Атлетико Паранаэнсе Флуминенсе чемпионат Бразилии по футболу видео голов и обзор
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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