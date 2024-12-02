01.12.2024 23:30 – FT 1 : 1
Бразилия02 декабря 2024, 15:35 | Обновлено 02 декабря 2024, 15:43
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Атлетико Паранаэнсе – Флуминенсе – 1:1. Незабитый пенальти. Видео голов
Смотрите видеообзор матча чемпионата Бразилии Серии А
02 декабря 2024, 15:35 | Обновлено 02 декабря 2024, 15:43
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1 декабря в рамках 36-го тура чемпионата Бразилии прошёл матч между «Атлетико Паранаэнсе» и «Флуминенсе».
Игра проходила на стадионе «Арена Лигга» и завершилась ничьей со счётом 1:1.
Чемпионат Бразилии. 36 тур. 1 декабря
«Атлетико Паранаэнсе» – «Флуминенсе» – 2:0
Голы: Лукас Белези, 2 – Ариас, 65
Видеообзор матча:
События матча
90’ +5
Пауло Гансо (Флуминенсе) получает красную карточку.
65’
ГОЛ ! Мяч забил Jhon Arias (Флуминенсе).
43’
Леонардо Линк (Атлетико Паранаэнсе) получает красную карточку.
2’
ГОЛ ! Мяч забил Lucas Belezi (Атлетико Паранаэнсе).
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