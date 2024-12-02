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Украина. Премьер лига
02 декабря 2024, 15:59 | Обновлено 02 декабря 2024, 16:15
1217
1

«Чемпионством не пахнет». Игрок Шахтера жестко высказался о игре команды

Артем Бондаренко разочарован игрой «Шахтера»

02 декабря 2024, 15:59 | Обновлено 02 декабря 2024, 16:15
1217
1
«Чемпионством не пахнет». Игрок Шахтера жестко высказался о игре команды
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Бондаренко

Украинский полузащитник донецкого «Шахтера» Артем Бондаренко прокомментировал матч с «Рухом» и перспективы «горняков» в чемпионате Украины:

«Не знаю, что и сказать. Хочется похвалить, наверное, «Рух». Важно признавать, наверное, что команда сегодня была лучше, чем мы, они заслужили эти очки. Я думаю, это будет по-мужски - признать, что мы были сегодня не на своем уровне. Надо, наверное, рыться в себе - то, почему мы так играем свои матчи».

«Нет, вопрос усталости до сих пор неактуален для нас. Это никак не связано с усталостью, это связано, наверное... Не знаю, с чем это связано - может, психология, может... Не знаю, но с усталостью я не хочу это связывать, потому что стыдно так играть. Такие два последних результата - это тяжело, но, я же говорю, что надо покопаться в себе, чтобы каждый нашел какие-то ошибки, задумался над своей игрой. Надо исправлять, потому что, если будем играть так, как сегодня, то чемпионством и не пахнет».

Звезда «Баварии» пропустит матч с «Шахтером».

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Артем Бондаренко Шахтер Донецк Рух Львов чемпионат Украины по футболу
Данііл Киріяка Источник: Украинский футбол
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Комментарии 1
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Володимир
Дивные бразильцы собраны нынче в Шахтере . Они как две капли воды похожи на Мудрика . Похожи тем , что как и он категорически не желают участвовать в отборе мяча у соперника  , имитируя  участие  лёгкой трусцой : три шага налево , три шага направо...          С такими " пахарями " , действительно ,  чемпионство Шахтеру не добыть .
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