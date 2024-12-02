«Чемпионством не пахнет». Игрок Шахтера жестко высказался о игре команды

Украинский полузащитник донецкого «Шахтера» Артем Бондаренко прокомментировал матч с «Рухом» и перспективы «горняков» в чемпионате Украины:

«Не знаю, что и сказать. Хочется похвалить, наверное, «Рух». Важно признавать, наверное, что команда сегодня была лучше, чем мы, они заслужили эти очки. Я думаю, это будет по-мужски - признать, что мы были сегодня не на своем уровне. Надо, наверное, рыться в себе - то, почему мы так играем свои матчи».

«Нет, вопрос усталости до сих пор неактуален для нас. Это никак не связано с усталостью, это связано, наверное... Не знаю, с чем это связано - может, психология, может... Не знаю, но с усталостью я не хочу это связывать, потому что стыдно так играть. Такие два последних результата - это тяжело, но, я же говорю, что надо покопаться в себе, чтобы каждый нашел какие-то ошибки, задумался над своей игрой. Надо исправлять, потому что, если будем играть так, как сегодня, то чемпионством и не пахнет».

Звезда «Баварии» пропустит матч с «Шахтером».