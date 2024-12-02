Лига чемпионов02 декабря 2024, 12:44 | Обновлено 02 декабря 2024, 13:27
669
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Главная звезда Баварии не сыграет с Шахтером в Лиге чемпионов
Гарри Кейн пропустит матч 6-го тура Лиги чемпионов
02 декабря 2024, 12:44 | Обновлено 02 декабря 2024, 13:27
669
2
Английский нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн пропустит матч своей команды с «Шахтером» в 6-м туре Лиги чемпионов.
31-летний игрок получил повреждение, которое вывело его «из строя» на две недели, что означает то, что страйкер немецкого гранда автоматически пропускает встречу с «горняками». Матч «Шахтера» и «Баварии» состоится 10 декабря.
В текущем сезоне Гарри Кейн провел 19 матчей во всех турнирах на клубном уровне, забил 20 голов и отдал 7 голевых передач.
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Т.е. не 8-0
И без Кейна разгром будет)
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