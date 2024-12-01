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Германия
01 декабря 2024, 15:23 | Обновлено 01 декабря 2024, 15:27
759
0

Стали известны детали травмы Кейна в матче против Боруссии Д в Бундеслиге

Англичанин получил незначительное повреждение

01 декабря 2024, 15:23 | Обновлено 01 декабря 2024, 15:27
759
0
Стали известны детали травмы Кейна в матче против Боруссии Д в Бундеслиге
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Английский форвард «Баварии» Гарри Кейн травмировался в матче 12-го тура немецкой Бундеслиги против дортмундской «Боруссии» (1:1).

По данным пресс-службы мюнхенцев, подробное обследование выявило у англичанина незначительное растяжение мышц правого подколенного сухожилия.

На 31-й минуте матча англичанин схватился за заднюю поверхность бедра и сел на поле, после чего его заменили Томасом Мюллером.

Бавария спокойно возглавляет Бундеслигу после 12 сыгранных матчей, у мюнхенцев есть в своем активе 30 турнирных пунктов.

Ранее о травме Гарри Кейна рассказал главный тренер «Баварии» Венсан Компани.

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Гарри Кейн Бавария Боруссия Дортмунд Боруссия Д - Бавария травма чемпионат Германии по футболу Бундеслига
Олег Вахоцкий Источник: ФК Бавария
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