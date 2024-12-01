Стали известны детали травмы Кейна в матче против Боруссии Д в Бундеслиге
Англичанин получил незначительное повреждение
Английский форвард «Баварии» Гарри Кейн травмировался в матче 12-го тура немецкой Бундеслиги против дортмундской «Боруссии» (1:1).
По данным пресс-службы мюнхенцев, подробное обследование выявило у англичанина незначительное растяжение мышц правого подколенного сухожилия.
На 31-й минуте матча англичанин схватился за заднюю поверхность бедра и сел на поле, после чего его заменили Томасом Мюллером.
Бавария спокойно возглавляет Бундеслигу после 12 сыгранных матчей, у мюнхенцев есть в своем активе 30 турнирных пунктов.
Ранее о травме Гарри Кейна рассказал главный тренер «Баварии» Венсан Компани.
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