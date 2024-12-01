Стали известны детали травмы Кейна в матче против Боруссии Д в Бундеслиге

Английский форвард «Баварии» Гарри Кейн травмировался в матче 12-го тура немецкой Бундеслиги против дортмундской «Боруссии» (1:1).

По данным пресс-службы мюнхенцев, подробное обследование выявило у англичанина незначительное растяжение мышц правого подколенного сухожилия.

На 31-й минуте матча англичанин схватился за заднюю поверхность бедра и сел на поле, после чего его заменили Томасом Мюллером.

Бавария спокойно возглавляет Бундеслигу после 12 сыгранных матчей, у мюнхенцев есть в своем активе 30 турнирных пунктов.

Ранее о травме Гарри Кейна рассказал главный тренер «Баварии» Венсан Компани.