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Сборная УКРАИНЫ
02 декабря 2024, 16:43 |
393
0

Молодежная женская сборная Украины выиграла группу в отборе к Евро-2025

2 декабря в Ереване матчем команд Израиля и Армении завершился турнир в группе В6

02 декабря 2024, 16:43 |
393
0
Молодежная женская сборная Украины выиграла группу в отборе к Евро-2025
УАФ

Молодёжная женская сборная Украины WU-19 уже завершила свои матчи, поэтому судьба первого места решалась в поединке между Израилем и Арменией.

Молодёжная женская сборная Израиля WU-19 обыграла армянок со счётом 2:0, после чего ситуация в группе стала особенно интригующей.

Украинки также победили Армению 2:0, а матч против Израиля завершился ничьей 1:1.

Согласно регламенту, при равенстве показателей первое место занимает команда с лучшей дисциплинарной статистикой. Здесь преимущество оказалось на стороне украинок — всего 2 штрафных пункта против 10 у сборной Израиля.

Таким образом, украинки заняли первое место в группе и пробились в Лигу А. Жеребьёвка второго раунда отбора состоится 6 декабря.

Евро-2025 (WU-19). Первый раунд отбора. Группа В6

26.11.2024
Армения — Украина — 0:2

29.11.2024
Украина — Израиль — 1:1

02.12.2024
Израиль — Армения — 2:0

Итоговая таблица

И

В

Н

П

М

О

1. Украина

2

1

1

0

3—1

4

2. Израиль

2

1

1

0

3—1

4

3. Армения

2

0

0

2

0—4

0
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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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