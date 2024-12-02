Молодежная женская сборная Украины выиграла группу в отборе к Евро-2025
2 декабря в Ереване матчем команд Израиля и Армении завершился турнир в группе В6
Молодёжная женская сборная Украины WU-19 уже завершила свои матчи, поэтому судьба первого места решалась в поединке между Израилем и Арменией.
Молодёжная женская сборная Израиля WU-19 обыграла армянок со счётом 2:0, после чего ситуация в группе стала особенно интригующей.
Украинки также победили Армению 2:0, а матч против Израиля завершился ничьей 1:1.
Согласно регламенту, при равенстве показателей первое место занимает команда с лучшей дисциплинарной статистикой. Здесь преимущество оказалось на стороне украинок — всего 2 штрафных пункта против 10 у сборной Израиля.
Таким образом, украинки заняли первое место в группе и пробились в Лигу А. Жеребьёвка второго раунда отбора состоится 6 декабря.
Евро-2025 (WU-19). Первый раунд отбора. Группа В6
26.11.2024
Армения — Украина — 0:2
29.11.2024
Украина — Израиль — 1:1
02.12.2024
Израиль — Армения — 2:0
Итоговая таблица
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Украина
|
2
|
1
|
1
|
0
|
3—1
|
4
|
2. Израиль
|
2
|
1
|
1
|
0
|
3—1
|
4
|
3. Армения
|
2
|
0
|
0
|
2
|
0—4
|
0
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