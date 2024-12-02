Молодежная женская сборная Украины выиграла группу в отборе к Евро-2025

Молодёжная женская сборная Украины WU-19 уже завершила свои матчи, поэтому судьба первого места решалась в поединке между Израилем и Арменией.

Молодёжная женская сборная Израиля WU-19 обыграла армянок со счётом 2:0, после чего ситуация в группе стала особенно интригующей.

Украинки также победили Армению 2:0, а матч против Израиля завершился ничьей 1:1.

Согласно регламенту, при равенстве показателей первое место занимает команда с лучшей дисциплинарной статистикой. Здесь преимущество оказалось на стороне украинок — всего 2 штрафных пункта против 10 у сборной Израиля.

Таким образом, украинки заняли первое место в группе и пробились в Лигу А. Жеребьёвка второго раунда отбора состоится 6 декабря.

Евро-2025 (WU-19). Первый раунд отбора. Группа В6

26.11.2024

Армения — Украина — 0:2

29.11.2024

Украина — Израиль — 1:1

02.12.2024

Израиль — Армения — 2:0

Итоговая таблица