1 декабря в рамках 36-го тура чемпионата Бразилии прошёл матч между «Витория» и «Форталеза».

Игра проходила на стадионе «Баррадао» и завершилась победой «Витории» со счётом 2:0.

Чемпионат Бразилии. 36 тур. 1 декабря

«Витория» – «Форталеза» – 2:0

Голы: Алеррандро 9, 37

Видеообзор матча: