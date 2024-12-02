Бразилия02 декабря 2024, 15:15 | Обновлено 02 декабря 2024, 15:18
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Витория – Форталеза – 2:0. Дубль и офсайд. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча чемпионата Бразилии Серии А
02 декабря 2024, 15:15 | Обновлено 02 декабря 2024, 15:18
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1 декабря в рамках 36-го тура чемпионата Бразилии прошёл матч между «Витория» и «Форталеза».
Игра проходила на стадионе «Баррадао» и завершилась победой «Витории» со счётом 2:0.
Чемпионат Бразилии. 36 тур. 1 декабря
«Витория» – «Форталеза» – 2:0
Голы: Алеррандро 9, 37
Видеообзор матча:
События матча
37’
ГОЛ ! Мяч забил Алеррандро (Витория).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Алеррандро (Витория).
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