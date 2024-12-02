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Чемпионат Бразилии
Витория
01.12.2024 23:30 – FT 2 : 0
Форталеза
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Бразилия
02 декабря 2024, 15:15 | Обновлено 02 декабря 2024, 15:18
27
0

Витория – Форталеза – 2:0. Дубль и офсайд. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Бразилии Серии А

02 декабря 2024, 15:15 | Обновлено 02 декабря 2024, 15:18
27
0
Витория – Форталеза – 2:0. Дубль и офсайд. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

1 декабря в рамках 36-го тура чемпионата Бразилии прошёл матч между «Витория» и «Форталеза».

Игра проходила на стадионе «Баррадао» и завершилась победой «Витории» со счётом 2:0.

Чемпионат Бразилии. 36 тур. 1 декабря

«Витория» – «Форталеза» – 2:0

Голы: Алеррандро 9, 37

Видеообзор матча:

События матча

37’
ГОЛ ! Мяч забил Алеррандро (Витория).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Алеррандро (Витория).
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Витория Салвадор Форталеза чемпионат Бразилии по футболу видео голов и обзор офсайд (вне игры)
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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