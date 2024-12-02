Очень странный выбор. Куртуа сравнил своего напарника с кетчупом

Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа решил поддержать одноклубника – французского футболиста Килиана Мбаппе, которого в последнее время критикуют за плохую игру:

«Мбаппе – игрок отличного качества. Он похож на бутылку кетчупа, в которой много соуса, но его нельзя оттуда достать. В один момент соус полностью выливается. С Мбаппе случится нечто похожее. В какой-то момент его прорвет», – удивил своим заявлением Куртуа.

В этом сезоне Килиан Мбаппе провел за «Реал» 18 матчей во всех турнирах, в которых забил 9 голов и отдал 2 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что окружение Мбаппе не верит в успех футболиста.