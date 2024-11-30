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  4. «Он истощен». В окружении Мбаппе не верят в успех Килиана в Реале
Испания
30 ноября 2024, 22:31 | Обновлено 30 ноября 2024, 23:01
587
1

«Он истощен». В окружении Мбаппе не верят в успех Килиана в Реале

Звездный нападающий имеет большие проблемы

30 ноября 2024, 22:31 | Обновлено 30 ноября 2024, 23:01
587
1
«Он истощен». В окружении Мбаппе не верят в успех Килиана в Реале
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

В оточенні зіркового форварда мадридського Реала Кіліана Мбаппе не вірять в те, що футболіст зможе вийти на свій рівень у королівському клубі.

Так, близький знайомий 25-річного нападника заявив: «Він психологічно виснажений. Враховуючи все, що з ним сталося за останні шість місяців… Його зламаний ніс, його болісне прощання з ПСЖ, все те, що нібито сталося у Швеції… Неможливо, щоб голова і тіло не відреагували на це».

У свою чергу колишній тренер Кіліана відзначив проблеми, з якими той стикається у Реалі: «Його оточення на футбольному полі не є дуже гарним. Буде складно його перезапустити.

Півзахист Реала перебуває не на тому рівні. Мбаппе потрібні партнери, щоб він міг показати свою найкращу гру, такі як були Неймар чи Верратті у ПСЖ, або ж Грізманн у збірній Франції.

Крооса так і не замінили, у Модрича вже не ті ноги, а Тчуамені та Камавінга - це не ті гравці, які віддають гарні паси. Беллінгем? Він мене не переконує, і він - не Неймар».

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Килиан Мбаппе чемпионат Испании по футболу Ла Лига ПСЖ
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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zzg77
Хто ж його виснажив, повії?? 
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