Не Реал и Барселона. Ребров посетил матч лучших команд чемпионата Испании

В суботу, 30 ноября, состоялся матч 9-го тура чемпионата Испании по баскетболу, в котором встретились одни из лучших команд лиги «Уникаха» и «Тенерифе». Хозяева победили оппонента со счетом 84:81.

После этого матча «Уникаха» набрала 16 очков и возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании. «Тенерифе» занимает четвертую позицию – в активе клуба 12 баллов.

Матч испанских команд посетил главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров. Об этом он сообщил в своих социальных сетях:

«Прекрасный вечер проведенный вместе с семьей, и замечательная игра между двумя из лучших команд Испании», – написал Ребров в Instagram.