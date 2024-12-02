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Баскетбол в Европе
02 декабря 2024, 10:48 | Обновлено 02 декабря 2024, 10:50
290
1

Не Реал и Барселона. Ребров посетил матч лучших команд чемпионата Испании

Наставник сборной Украины посмотрел баскетбольный поединок

02 декабря 2024, 10:48 | Обновлено 02 декабря 2024, 10:50
290
1
Не Реал и Барселона. Ребров посетил матч лучших команд чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

В суботу, 30 ноября, состоялся матч 9-го тура чемпионата Испании по баскетболу, в котором встретились одни из лучших команд лиги «Уникаха» и «Тенерифе». Хозяева победили оппонента со счетом 84:81.

После этого матча «Уникаха» набрала 16 очков и возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании. «Тенерифе» занимает четвертую позицию – в активе клуба 12 баллов.

Матч испанских команд посетил главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров. Об этом он сообщил в своих социальных сетях:

«Прекрасный вечер проведенный вместе с семьей, и замечательная игра между двумя из лучших команд Испании», – написал Ребров в Instagram.

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чемпионат Испании по баскетболу БК Тенерифе БК Уникаха сборная Украины по футболу Сергей Ребров
Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
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