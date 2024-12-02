Украина. Премьер лига02 декабря 2024, 16:53 | Обновлено 02 декабря 2024, 17:24
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Заря – Карпаты. Стали известны стартовые составы на матч
Матч 15-го тура УПЛ начнется в 18:00
02 декабря 2024, 16:53 | Обновлено 02 декабря 2024, 17:24
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В понедельник, 2 декабря, в 18:00 состоится матч 15-го тура Украинской Премьер-лиги.
Луганская «Заря» будет принимать львовские «Карпаты».
Главные тренеры определились со стартовыми составами.
Стали известны стартовые составы на матч Заря – Карпаты
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