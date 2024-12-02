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Украина. Премьер лига
02 декабря 2024, 16:53 | Обновлено 02 декабря 2024, 17:24
378
0

Заря – Карпаты. Стали известны стартовые составы на матч

Матч 15-го тура УПЛ начнется в 18:00

02 декабря 2024, 16:53 | Обновлено 02 декабря 2024, 17:24
378
0
Заря – Карпаты. Стали известны стартовые составы на матч
Википедия. Славутич Арена

В понедельник, 2 декабря, в 18:00 состоится матч 15-го тура Украинской Премьер-лиги.

Луганская «Заря» будет принимать львовские «Карпаты».

Главные тренеры определились со стартовыми составами.

Стали известны стартовые составы на матч Заря – Карпаты

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Заря Луганск Карпаты Львов чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига стартовые составы Заря - Карпаты
Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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