«Буду наслаждаться каждой секундой здесь». Салах – о своем контракте

1 декабря состоялся матч 13-го тура Английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» (2:0). После игры звездный вингер «мерсисайдцев» Мохамед Салах прокомментировал ситуацию о его контракте с клубом:

«Честно говоря, я об этом думаю постоянно. На данный момент это была последняя игра против «Манчестер Сити», которую я пока сыграл за «Ливерпуль», поэтому я просто собираюсь насладиться этим моментом. Атмосфера была невероятной, поэтому я буду наслаждаться каждой секундой здесь, надеюсь, мы просто выиграем чемпионат и увидим, что дальше произойдет».

В игре против «горожан» Салах провел на поле 84 минуты, за которые успел отметиться забитым голом и отдать голевую передачу.

Ранее Робби Фаулер высказался о ситуации с контрактом Салаха.

