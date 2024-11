Не Месси и не Роналду. Родри назвал лучшего игрока, против которого играл

28-летний испанский полузащитник «Манчестер Сити» Родри рассказал, кто, по его мнению, является самым сильным соперником из всех, против которых ему приходилось играть.

«Мне приходилось играть против Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Безусловно, они очень сильные игроки и лучшие в футболе. Но для меня самым сложным игроком был и остается Мохамед Салах.

Этот игрок доказал, что он самый сильный в самом престижном европейском чемпионате. Мне кажется, что если ты лучший в Англии, то ты лучший в мире.

Также нельзя обойти стороной таких талантливых футболистов, как Гарри Кейн, Вирджил ван Дейк и Коул Палмер», - прокомментировал Родри.

Испанец Родри был признан лучшим футболистом и получил награду «Золотой мяч».

Rodri names his most difficult opponent and it's not Lionel Messi or Cristiano Ronaldohttps://t.co/5p3Z6RJdEw