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  4. Не Месси и не Роналду. Родри назвал лучшего игрока, против которого играл
Англия
29 ноября 2024, 18:04 |
686
0

Не Месси и не Роналду. Родри назвал лучшего игрока, против которого играл

Лучший игрок мира имеет своего фаворита

29 ноября 2024, 18:04 |
686
0
Не Месси и не Роналду. Родри назвал лучшего игрока, против которого играл
Getty Images/Global Images Ukraine

28-летний испанский полузащитник «Манчестер Сити» Родри рассказал, кто, по его мнению, является самым сильным соперником из всех, против которых ему приходилось играть.

«Мне приходилось играть против Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Безусловно, они очень сильные игроки и лучшие в футболе. Но для меня самым сложным игроком был и остается Мохамед Салах.

Этот игрок доказал, что он самый сильный в самом престижном европейском чемпионате. Мне кажется, что если ты лучший в Англии, то ты лучший в мире.

Также нельзя обойти стороной таких талантливых футболистов, как Гарри Кейн, Вирджил ван Дейк и Коул Палмер», - прокомментировал Родри.

Испанец Родри был признан лучшим футболистом и получил награду «Золотой мяч».

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Манчестер Сити Родри Мохамед Салах Криштиану Роналду Лионель Месси Золотой мяч
Олександр Сільченко Источник: talkSPORT
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