Байер определился с будущим Вирца. Немцы придумали хитрый план

Руководство леверкузенского «Байера» начало переговоры с лидером команды Флорианом Вирцом о продлении действующего контракта, сообщает Bayern & Germany.

По информации источника, клуб хочет продлить контракт с немцем по меньшей мере на 1 год. Если этого не удастся сделать, то Байер предпочитает продать его следующим летом, ведь в 2026 году цена на хавбека снизится.

Нынешнее соглашение Флориана с «Байером» действует до лета 2027 года. К футболисту проявляют предметный интерес два топ-клуба. В услугах Флориана заинтересована мюнхенская «Бавария» и английский «Манчестер Сити».

В текущем сезоне Вирц забил 9 голов и отдал 4 передачи в 18 матчах на клубном уровне.

Ранее сообщалось, что президент мадридского «Реала» Флорентино Перес придумал хитрый план, как переманить Флориана Вирца в «Реал».

