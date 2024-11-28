Пушич и команда отдали с 2:0, успехи юношей ДК и ШД, Слот победил Анчелотти

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 27 ноября.

1А. Камбэк в большинстве. ПСВ дожал Шахтер и вырвал победу

Донецкая команда не сумела завоевать очки в Эйндховене

1B. Марино ПУШИЧ: «Ну, конечно, поначалу в нашей игре все шло хорошо»

Главный тренер Шахтера провел пресс-конференцию после поражение от ПСВ (2:3)

1C. Петер БОШ: «Победа над Шахтером? Я даже не знал, кто забил третий мяч»

Главный тренер ПСВ прокомментировал матч с горняками в Лиге чемпионов

1D. ПСВ – Шахтер – 3:2. Как горняки уступили, ведя в два мяча. Видеообзор матча

Смотрите самые интересные моменты матча Лиги чемпионов с участием украинской команды

2A. Два незабитых пенальти и два гола. Ливерпуль одолел Реал в Лиге чемпионов

Матч 5-го тура еврокубка завершился со счетом 2:0 в пользу мерсисайдцев

2B. Анчелотти пояснил, почему Реал проиграл Ливерпулю в матче Лиги чемпионов

Наставник Реала провел пресс-конференцию после поединка 5-го тура еврокубка (0:2)

2C. Арне СЛОТ: «Мбаппе и Салах? Оба показали, что они люди»

Главный тренер Ливерпуля прокомментировал победу над Реалом в Лиге чемпионов

2D. Ливерпуль – Реал – 2:0. Мбаппе и Салах смазали с точки. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 5-го тура Лиги чемпионов 2024/25

3А. Триллер для Трубина. Бенфика совершила камбек и вырвала победу у Монако

В последние 10 минут матча Лиги чемпионов орлы забили два гола

3B. Любимый счет туринцев. Астон Вилла и Ювентус поделили очки в ЛЧ

Команды сыграли в сухую ничью

3C. Победа благодаря дублю. Лилль одолел Болонью в гостях

Французы победили со счетом 2:1

3D. Снова курьезный гол. Селтик подарил Брюгге ничью

Бельгийскому клубу везет во втором матче подряд

3E. Без сенсации. Боруссия Дортмунд уверенно одолела Динамо Загреб

Матч закончился со счетом 3:0 в пользу шмелей

4A. Дивная сенсация в Лиге чемпионов. Штутгарт в Белграде пропустил аж 5 голов

Матч 5-го тура еврокубка завершился со счетом 5:1 в пользу Црвены Звезды

4B. Капитуляция от аутсайдера. Жирона с Цыганковым снова проиграла в ЛЧ

На этот раз каталонцы уступили австрийскому «Штурму»

4C. Турнирная таблица ЛЧ. Какое место у Шахтера после ужасного фиаско с ПСВ

Лидерство в Лиге чемпионов захватил Ливерпуль, который набрал 15 очков из 15

5A. Три от Пономаренко. Динамо U-19 убедительно разбило 2 Коррику в ЮЛУ

Команда Игоря Костюка сделала серьезную заявку на путевку в 1/16 финала турнира

5B. Пришлось перетерпеть. Шахтер U-19 сыграл вничью с ПСВ

Команда Белика находится в шаге от бронирования места в плей-офф Юношеской лиги УЕФА

5C. Шахтёр U19 досрочно вышел в плей-офф Юношеской Лиги УЕФА

Подопечные Алексея Белика сыграли вничью с ровесниками из ПСВ

6A. Известна сумма возможного трансфера. Челси хочет избавиться от Мудрика

Михаила могут продать за 30 млн фунтов стерлингов

6B. Реал хочет подписать звезду сборной Украины. Переход может состояться зимой

Забарный может зимой стать игроком «королевского клуба»

7. ШОВКОВСКИЙ – о матче Лиги Европы против Виктории и больших потерях киевлян

Матч состоится 28 ноября в 19:45 по Киеву

8A. Матч чемпионата Украины не состоится. Одну из команд должны снять

ФСК «Мариуполь» не явился на матч против «Кремня»

8B. Рашисты травмировали украинского футболиста во время ракетного обстрела

Повреждение получил полузащитник «Виктории» Максим Чеглов

9. Просрочил время. В матче за звание ЧМ по шахматам Дин упустил лидерство

Индийский гроссмейстер Гукеш отыгрался в матче за титул в Сингапуре

10A. Почему Ливерпуль – главный претендент на чемпионство в АПЛ

Блогер Sport.ua Cергей Завалко выделяет сильные стороны мерсисайдцев

10B. Украинский Холанд. Что нужно знать об Артеме Степанове

Блогер Sport.ua Сергей Тищенко рассказывает об украинском форварде «Байера»

10C. Шанс, принесший несчастье. Зинченко – единственный украинец в истории ПСВ

Вспоминаем начальный этап украинского хавбека в европейском футболе…