Арне СЛОТ: «Мбаппе и Салах? Оба показали, что они люди»

27 ноября прошел матч 5-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Ливерпуль и Реал Мадрид. Коллективы сыграли в Англии на стадионе Энфилд. Поединок завершился со счетом 2:0 в пользу мерсисайдцев.

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После завершения встречи наставник английского коллектива Арне Слот провел пресс-конференцию:



«Вы знаете, как это особенно – играть против команды, которая так много раз выигрывала Лигу чемпионов. Они также были головной болью для Ливерпуля на протяжении многих лет. Каждый раз, когда Реал Мадрид угрожал нам, это было из-за наших ошибок. Я думаю, что мы можем играть с большей интенсивностью и лучше обращаться с мячом.

Мбаппе и Салах? Оба показали сегодня, что они люди. При ударе Мбаппе Келлехер был невероятен. Он сделал для нас нечто замечательное, как и другой наш вратарь [Алиссон Беккер], который тоже был крутым.

Моя семья? Они взяли несколько выходных, чтобы приехать сюда. Быть с семьей рядом – это всегда хорошо, потому что вам не нужно быть сосредоточенным на работе все 24 часа. Может быть, восемнадцать!

Усилия, которые мы приложили в первом тайме, помогли нам сыграть так же хорошо, как и во втором тайме. В перерыве мы знали, чего от них ожидать. Наша игра во втором тайме во многом связана с [нашей игрой в] первом тайме».

Игрок Ливерпуля Алексис Макаллистер:

«Самое главное, что мы выиграли, это очень хорошо, мы доминировали в игре и мы этого заслужили. Нам нужно было, чтобы Келлехер сделал сейвы пару раз, и мы ему благодарны.

Коди Гакпо? Игроки, которые выходят со скамейке, действительно важны для завершения игр, и если мы хотим выиграть трофеи, они нам нужны. Конечно, не очень приятно быть на скамейке запасных, но мы знаем, что каждый игрок, который приходит, делает лучшее для команды».

Голкипер Ливерпуля Куивин Келлехер:

«Как отбил пенальти? Я не смотрю на игрока слишком много. Я был уверен, я отбил два удара с 11 метров за последнюю неделю или около того, так что я был уверен и сейчас, к счастью, я снова правильно прыгнул.

Это большой результат. Это была важная игра для нас, они одержали верх над нами последние несколько раз в Лиге чемпионов, поэтому мы хотели выйти сюда сегодня вечером и показать достойное выступление».

Видеообзор матча Ливерпуль – Реал Мадрид (2:0)