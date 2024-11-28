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Лига чемпионов
28 ноября 2024, 05:54 | Обновлено 28 ноября 2024, 07:06
1153
0

Петер БОШ: «Победа над Шахтером? Я даже не знал, кто забил третий мяч»

Главный тренер ПСВ прокомментировал матч с горняками в Лиге чемпионов

28 ноября 2024, 05:54 | Обновлено 28 ноября 2024, 07:06
1153
0
Петер БОШ: «Победа над Шахтером? Я даже не знал, кто забил третий мяч»
Getty Images/Global Images Ukraine. Петер Бош

27 ноября состоялся матч 5-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами ПСВ и Шахтер. Поединок прошел на стадионе Филипс в Эйндховене. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После завершения встречи наставник нидерландского коллектива Петер Бош провел пресс–конференцию:

– Очень хороший футбол, но не лучший наш день. Действительно, яркая победа, похожая на ту, что была в матче с «Севильей», но мы начали очень плохо и с самого старта плохо защищались, продолжая так играть несмотря на то, что возможностей было достаточно. Не было той агрессии, и конечно, что мы играли против хорошей команды. «Шахтер» - это замечательная команда, но в первой половине мы не продемонстрировали себя с хорошей стороны. Во второй половине выглядели несколько лучше, но отставали 0:2, и это неприятный результат, к тому же никак не удавалось забить.

– За восемь минут ПСВ удалось забить три мяча. Надеялись ли на такой результат?

– Конечно, надеялся, и недавно «Фейеноорду» тоже в концовке удалось забить. Считаю, что во второй половине мои игроки продемонстрировали себя лучше, проявили необходимую энергию и агрессию. Красная карточка, по моему мнению, была справедливой, он не сделал это специально, но красная справедливая, что способствовало дополнительной энергии на поле. Впоследствии мы заменили Оливье и, к счастью, победили. Неважно, даже если бы в итоге мы уступили 0:2 или 0:3, мы продемонстрировали хорошую игру.

– Вы вспомнили поединок с «Севильей».

– Это было год назад, и так же для нас это был 5-й тур в Лиге чемпионов. Мы, конечно, сравнивали эти поединки, ведь энергия после забитых мячей очень нам помогала. Как в игре с «Севильей», так и с «Шахтером» футболисты, которые вышли на замену, помогли нам одержать победу. Во время матча с «Шахтером» я надеялся хотя бы на один гол, но три... это очень хорошо.

– Какой выдалась игра с «Шахтером» именно для вас?

– Конечно, если вы уступаете 0:2, а потом получаете такой результат... Если честно, я даже не рассчитывал на это. Я разговаривал с Марино Пушичем после игры, и у него несколько иной взгляд на эту встречу и на свою команду. Я отметил, что его подопечные продемонстрировали достойную игру и сделали поединок очень тяжелым для нас, а красная карточка нам помогла, хотя для них она имела очень негативный эффект. Манера игры у нас была хорошей, и в таких матчах необходимо играть на высоком уровне, однако остроты не хватало, особенно в первой половине. Да, вторая половина получилась очень хорошей, вы видели, как Оливье и Маттео защищались, но также необходима острота от хавбеков. А если ее нет, то мы отстаем.

– Поедете ли вы домой довольными после игры?

– Когда мы играли со «Спортингом», я считал, что мы заслуживали победу, и тогда был действительно хороший матч. А вот игрой с «Шахтером» я не доволен, хотя мы одержали победу.

– Ранее вы говорили, что де Йонг и Рикардо Пепи не играют вместе.

– Я это говорил, потому что они недостаточно тренировались, чтобы играть вместе. К этому необходимо хорошо готовиться. Вторую часть матча Пепи начал на одной позиции, а затем перешел на другую, и мы были вынуждены это сделать, поскольку уступали 0:2, хотя раньше эти варианты игроки не отрабатывали. Сравнивая с матчем в Испании, хочу отметить, что удаление стало очень весомым эпизодом. Часто такое происходит, и у нас также были ситуации, когда мы оставались в меньшинстве и вынуждены были продолжать играть. Я надеялся хотя бы на ничью, но нам удалось забить еще один гол – это замечательно.

– Вы даже не могли в это поверить?

– Нет! Я даже не помню, как отреагировал, и не знал, кто забил третий мяч, мне уже позже об этом сообщили. Как тренер ты должен обращать внимание на множество различных аспектов, поэтому это может показаться не совсем правильным, но на поле я думаю о многих вещах одновременно.

– Вы уже не впервые упоминаете об остроте. Что можете сказать о предстоящих матчах?

– Относительно поединков с «Жироной» или «Гронингеном», то в тех матчах мы продемонстрировали остроту. Однако она должна присутствовать ежеминутно, на каждом участке поля, в нужный момент. Игроки способны это делать, но они должны работать над этим в каждом матче.

Видеообзор матча ПСВ – Шахтер (3:2)

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Петер Бош пресс-конференция ПСВ Шахтер Донецк ПСВ - Шахтер Лига чемпионов
Даниил Агарков Источник: ФК Шахтер Донецк
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