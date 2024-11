Цифры не врут? Назван лучший вратарь Европы по важному показателю

Польский голкипер «Ницца» Марцин Булка является лучший голкипером среди вратарей всех клубов топ-5 лиг Европы по предотвращенным голам. Голкипер французского клуба отбил голов на 5.34 вратарского xG.

Также поляк входит в тройку вратарей, совершивших 50 и больше сейвов в этом сезоне. В этом списке также присутствуют Марк Флеккен из «Брентфорда» и Хоан Гарсия из «Эспаньола».

Марцин Булка сыграл 15 матчей на клубном уровне во всех турнирах, из которых 4 – «сухих».

Based on the quality of the shots he has faced in Ligue 1, Nice's Marcin Bulka has prevented more goals than any other GK in Europe's top five leagues this season.



He is also one of just three 'keepers to make 50+ saves alongside Mark Flekken and Joan García in 2024/25. 🧤 pic.twitter.com/zKtJc3zFN3