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  4. Цифры не врут? Назван лучший вратарь Европы по важному показателю
Франция
20 ноября 2024, 20:17 |
812
1

Цифры не врут? Назван лучший вратарь Европы по важному показателю

Марцин Булка является лучшим голкипером в Европе по предотвращенным голам

20 ноября 2024, 20:17 |
812
1
Цифры не врут? Назван лучший вратарь Европы по важному показателю
Getty Images/Global Images Ukraine. Марцин Булка

Польский голкипер «Ницца» Марцин Булка является лучший голкипером среди вратарей всех клубов топ-5 лиг Европы по предотвращенным голам. Голкипер французского клуба отбил голов на 5.34 вратарского xG.

Также поляк входит в тройку вратарей, совершивших 50 и больше сейвов в этом сезоне. В этом списке также присутствуют Марк Флеккен из «Брентфорда» и Хоан Гарсия из «Эспаньола».

Марцин Булка сыграл 15 матчей на клубном уровне во всех турнирах, из которых 4 – «сухих».

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Ницца Брентфорд Эспаньол чемпионат Франции по футболу чемпионат Испании по футболу чемпионат Англии по футболу Ла Лига Английская Премьер-лига Лига 1 (Франция)
Данііл Киріяка Источник: X (Twitter)
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sashav2007
а як же Трубін?
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