Цифры не врут? Назван лучший вратарь Европы по важному показателю

Польский голкипер «Ницца» Марцин Булка является лучший голкипером среди вратарей всех клубов топ-5 лиг Европы по предотвращенным голам. Голкипер французского клуба отбил голов на 5.34 вратарского xG.

Также поляк входит в тройку вратарей, совершивших 50 и больше сейвов в этом сезоне. В этом списке также присутствуют Марк Флеккен из «Брентфорда» и Хоан Гарсия из «Эспаньола».

Марцин Булка сыграл 15 матчей на клубном уровне во всех турнирах, из которых 4 – «сухих».