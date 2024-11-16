Пирс МОРГАН: «Праймовый Майк Тайсон уничтожил бы Джейка Пола за 90 секунд»
Известный журналист высказался о поражении легендарного боксера
В ночь на 16 ноября в американском Арлингтоне (штат Техас) состоялось большое шоу бокса.
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На ринг вышли 58-летний знаменитый боксер Майк Тайсон (50–6, 44 КО) и 27-летний шоумен Джейк Пол (10–1, 7 КО). По итогам 8 раундов судьи по очкам определили победителя – им стал Джейк Пол: 80–72, 79–73, 79–73.
После завершения боя известный журналист Пирс Морган прокомментировал поражение Железного Майка:
«Праймовый Майк Тайсон уничтожил бы Джейка Пола за 90 секунд. 58-летний Тайсон провел 8 раундов против гораздо более подтянутого и очень способного боксера вдвое моложе его.
Издевайтесь над ним сколько угодно, но у Майка сердце льва, стальные яйца, и он всегда будет настоящей легендой», – написал Морган.
Prime @MikeTyson would have destroyed @jakepaul in 90 seconds. A 58yr-old Tyson went 8 rounds against a much fitter and very capable boxer half his age. Mock him all you like, but Mike’s got the heart of a lion, balls of steel, and will always be an absolute legend. pic.twitter.com/VdfUtn7Org— Piers Morgan (@piersmorgan) November 16, 2024
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