Пирс МОРГАН: «Праймовый Майк Тайсон уничтожил бы Джейка Пола за 90 секунд»

В ночь на 16 ноября в американском Арлингтоне (штат Техас) состоялось большое шоу бокса.

Все самые яркие моменты боя доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На ринг вышли 58-летний знаменитый боксер Майк Тайсон (50–6, 44 КО) и 27-летний шоумен Джейк Пол (10–1, 7 КО). По итогам 8 раундов судьи по очкам определили победителя – им стал Джейк Пол: 80–72, 79–73, 79–73.

После завершения боя известный журналист Пирс Морган прокомментировал поражение Железного Майка:

«Праймовый Майк Тайсон уничтожил бы Джейка Пола за 90 секунд. 58-летний Тайсон провел 8 раундов против гораздо более подтянутого и очень способного боксера вдвое моложе его.

Издевайтесь над ним сколько угодно, но у Майка сердце льва, стальные яйца, и он всегда будет настоящей легендой», – написал Морган.

Prime @MikeTyson would have destroyed @jakepaul in 90 seconds. A 58yr-old Tyson went 8 rounds against a much fitter and very capable boxer half his age. Mock him all you like, but Mike’s got the heart of a lion, balls of steel, and will always be an absolute legend. pic.twitter.com/VdfUtn7Org