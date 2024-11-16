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  4. Пирс МОРГАН: «Праймовый Майк Тайсон уничтожил бы Джейка Пола за 90 секунд»
Профессиональный бокс
16 ноября 2024, 08:56 |
1429
0

Пирс МОРГАН: «Праймовый Майк Тайсон уничтожил бы Джейка Пола за 90 секунд»

Известный журналист высказался о поражении легендарного боксера

16 ноября 2024, 08:56 |
1429
0
Пирс МОРГАН: «Праймовый Майк Тайсон уничтожил бы Джейка Пола за 90 секунд»
Getty Images/Global Images Ukraine. Майк Тайсон и Джейк Пол

В ночь на 16 ноября в американском Арлингтоне (штат Техас) состоялось большое шоу бокса.

Все самые яркие моменты боя доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На ринг вышли 58-летний знаменитый боксер Майк Тайсон (50–6, 44 КО) и 27-летний шоумен Джейк Пол (10–1, 7 КО). По итогам 8 раундов судьи по очкам определили победителя – им стал Джейк Пол: 80–72, 79–73, 79–73.

После завершения боя известный журналист Пирс Морган прокомментировал поражение Железного Майка:

«Праймовый Майк Тайсон уничтожил бы Джейка Пола за 90 секунд. 58-летний Тайсон провел 8 раундов против гораздо более подтянутого и очень способного боксера вдвое моложе его.

Издевайтесь над ним сколько угодно, но у Майка сердце льва, стальные яйца, и он всегда будет настоящей легендой», – написал Морган.

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Пирс Морган Майк Тайсон Джейк Пол Майк Тайсон - Джейк Пол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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