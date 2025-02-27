Майк Тайсон назвал боксера, которого бы никогда не смог одолеть

Легендарный боксер Майк Тайсон высоко оценил легендарного Мухаммеда Али. Тайсон назвал Али единственным боксером, которого никогда не смог бы одолеть ни при каком условии.

«Я бы не смог составить конкуренцию Мухаммеду Али. Он просто лучший в истории. Черт возьми, я бы никогда не смог его победить», – сказал Майк Тайсон.

Ранее легендарный супертяжеловес Майк Тайсон вспомнил противостояние против Пинклона Томаса. В 1987 Тайсон нокаутировал Томаса в шестом раунде и защитил титулы WBA и WBC.