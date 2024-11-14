Мохамед САЛАХ: «Я брал пример с Роналду, когда начинал играть в Европе»
Звездный вингер «Ливерпуля» высказался о легендарном нападающем
Звездный вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах высказался о легендарном нападающем «Аль-Насра» Криштиану Роналду:
«Я брал пример с Роналду, когда начинал играть в Европе. То, как он отдается делу, невероятно, и то, как он заботится о себе. Это видно и его цифры это подтверждают».
Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 32-летнего египтянина в 55 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Салах провел за Ливерпуль во всех турнирах 17 игр, в которых забил в которых забил 10 голов и отдал 10 голевых передач.
Ранее сообщалось, что «Аль-Хиляль» хочет купить Салаха.
🚨🗣️ Mo Salah:— Pubity Sport (@pubitysport) November 14, 2024
“Cristiano was an example when I started playing in Europe. The way he dedicates himself is insane and the way he looks after himself. You can see it and his numbers.” 🤝📈 pic.twitter.com/IlqoJKSrbq
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Андрей уверен, что в современной национальной украинской команде – талантливые игроки
Хильберто Рамирес хочет драться с украинским чемпионом