Мохамед САЛАХ: «Я брал пример с Роналду, когда начинал играть в Европе»

Звездный вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах высказался о легендарном нападающем «Аль-Насра» Криштиану Роналду:

«Я брал пример с Роналду, когда начинал играть в Европе. То, как он отдается делу, невероятно, и то, как он заботится о себе. Это видно и его цифры это подтверждают».

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 32-летнего египтянина в 55 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Салах провел за Ливерпуль во всех турнирах 17 игр, в которых забил в которых забил 10 голов и отдал 10 голевых передач.

Ранее сообщалось, что «Аль-Хиляль» хочет купить Салаха.

