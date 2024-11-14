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  4. Мохамед САЛАХ: «Я брал пример с Роналду, когда начинал играть в Европе»
Англия
14 ноября 2024, 22:12 |
86
0

Мохамед САЛАХ: «Я брал пример с Роналду, когда начинал играть в Европе»

Звездный вингер «Ливерпуля» высказался о легендарном нападающем

14 ноября 2024, 22:12 |
86
0
Мохамед САЛАХ: «Я брал пример с Роналду, когда начинал играть в Европе»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Звездный вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах высказался о легендарном нападающем «Аль-Насра» Криштиану Роналду:

«Я брал пример с Роналду, когда начинал играть в Европе. То, как он отдается делу, невероятно, и то, как он заботится о себе. Это видно и его цифры это подтверждают».

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 32-летнего египтянина в 55 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Салах провел за Ливерпуль во всех турнирах 17 игр, в которых забил в которых забил 10 голов и отдал 10 голевых передач.

Ранее сообщалось, что «Аль-Хиляль» хочет купить Салаха.

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Мохамед Салах Криштиану Роналду Ливерпуль Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Хиляль чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Іван Распутін Источник: X (Twitter)
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