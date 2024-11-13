Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Один из матчей Лиги Европы перенесли в Венгрию из-за выходок фанатов
Лига Европы
13 ноября 2024, 15:50 | Обновлено 13 ноября 2024, 16:50
790
2

Один из матчей Лиги Европы перенесли в Венгрию из-за выходок фанатов

Речь идет о матче «Бешикташа» с «Маккаби Тель-Авив»

13 ноября 2024, 15:50 | Обновлено 13 ноября 2024, 16:50
790
2
Один из матчей Лиги Европы перенесли в Венгрию из-за выходок фанатов
Getty Images/Global Images Ukraine

В Турции отказались проводить матч 4-го тура Лиги Европы между «Бешикташем» и «Маккаби Тель-Авив».

Как стало известно, все из-за массовых беспорядков, в результате которых пострадали болельщики «Маккаби» в Амстердаме. УЕФА учел заявление Турецкой федерации футбола и решил перенести матч в Венгрию.

Матч 4-го тура Лиги Европы состоится 28 ноября 2024 года на стадионе «Надьердей» в Дебрецене.

В свою очередь, в Венгрии разрешили провести матч при условии, что он пройдет без зрителей. Также отмечается, что только венгры согласились провести этот матч на своей территории. Почти 10 заявок были отклонены европейскими футбольными ассоциациями.

Напоминаем, что после матча «Аякс» – «Маккаби Тель-Авив» произошла массовая драка.

По теме:
Стартовый матч финала Кубка Билли Джин Кинг перенесен. Известна причина
36 тысяч отмененных заявок. Устроят ли фанаты Баварии бойкот Шахтеру?
Ребров назвал главную проблему Динамо и Шахтера в еврокубках
Лига Европы Бешикташ Маккаби Тель-Авив фанаты перенос матчей
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Рома нашла нового наставника. Довбика может тренировать известный бомбардир
Футбол | 12 ноября 2024, 16:45 1
Рома нашла нового наставника. Довбика может тренировать известный бомбардир
Рома нашла нового наставника. Довбика может тренировать известный бомбардир

Но есть проблема – Монтелла успешно работает со сборной Турции

ВИДЕО. Гол Малиновского претендует на звание лучшего в сезоне в Серии А
Футбол | 12 ноября 2024, 21:11 1
ВИДЕО. Гол Малиновского претендует на звание лучшего в сезоне в Серии А
ВИДЕО. Гол Малиновского претендует на звание лучшего в сезоне в Серии А

У Руслана – девять конкурентов

Петух на голове. Джейк Пол провел тренировку в неожиданном образе
Бокс | 13.11.2024, 13:11
Петух на голове. Джейк Пол провел тренировку в неожиданном образе
Петух на голове. Джейк Пол провел тренировку в неожиданном образе
Майк Тайсон хочет провести бой против Усика или Фьюри. Но есть условие
Бокс | 12.11.2024, 21:29
Майк Тайсон хочет провести бой против Усика или Фьюри. Но есть условие
Майк Тайсон хочет провести бой против Усика или Фьюри. Но есть условие
Куртуа снова отказался играть за сборную Бельгии. Уже три таких игрока
Футбол | 13.11.2024, 16:28
Куртуа снова отказался играть за сборную Бельгии. Уже три таких игрока
Куртуа снова отказался играть за сборную Бельгии. Уже три таких игрока
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Mad_Fer_it
Як повідомляють, групи арабських іммігрантів складалися з 10-15 молодиків, розташувалися на алеях і вулицях біля виходів на стадіон. Деякі групи нападників були більшими. Вони масово атакували ізраїльських вболівальників на виході зі стадіону та прилеглих вулицях. Людей били, різали ножами та скидали в канали. Ситуація швидко вийшла з-під контролю, оскільки голландська поліція явно не була готова до масового насильства.
Ответить
+1
Mad_Fer_it
після витівки фанатів Маккабі????
ви хоч взагалі в курсі, що там відбувалося?
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. «Это не мой трофей». Довбик получил награду топ-бомбардиру Ла Лиги
ВИДЕО. «Это не мой трофей». Довбик получил награду топ-бомбардиру Ла Лиги
11.11.2024, 16:21 8
Футбол
Не Касильяс и не Нойер. Назван лучший вратарь XXI века
Не Касильяс и не Нойер. Назван лучший вратарь XXI века
12.11.2024, 09:52 16
Футбол
Украинский спорт нуждается в эффективном сотрудничестве
Украинский спорт нуждается в эффективном сотрудничестве
12.11.2024, 16:40
Мир азарта
Обнародован рейтинг худших форвардов в истории АПЛ. В списке есть украинец
Обнародован рейтинг худших форвардов в истории АПЛ. В списке есть украинец
12.11.2024, 11:06 7
Футбол
Это была худшая ошибка. Анчелотти признался, почему его уволили из Реала
Это была худшая ошибка. Анчелотти признался, почему его уволили из Реала
13.11.2024, 07:49 1
Футбол
Где смотреть онлайн бой Джейк Пол – Майк Тайсон
Где смотреть онлайн бой Джейк Пол – Майк Тайсон
12.11.2024, 21:45
Бокс
Тайсон ФЬЮРИ: «Знаете, с кем я бы боксировал, если бы был на месте Дюбуа?»
Тайсон ФЬЮРИ: «Знаете, с кем я бы боксировал, если бы был на месте Дюбуа?»
11.11.2024, 17:48
Бокс
Что происходит? Довбик может покинуть расположение сборной Украины
Что происходит? Довбик может покинуть расположение сборной Украины
12.11.2024, 12:58 59
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем