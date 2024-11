Один из матчей Лиги Европы перенесли в Венгрию из-за выходок фанатов

В Турции отказались проводить матч 4-го тура Лиги Европы между «Бешикташем» и «Маккаби Тель-Авив».

Как стало известно, все из-за массовых беспорядков, в результате которых пострадали болельщики «Маккаби» в Амстердаме. УЕФА учел заявление Турецкой федерации футбола и решил перенести матч в Венгрию.

Матч 4-го тура Лиги Европы состоится 28 ноября 2024 года на стадионе «Надьердей» в Дебрецене.

В свою очередь, в Венгрии разрешили провести матч при условии, что он пройдет без зрителей. Также отмечается, что только венгры согласились провести этот матч на своей территории. Почти 10 заявок были отклонены европейскими футбольными ассоциациями.

Напоминаем, что после матча «Аякс» – «Маккаби Тель-Авив» произошла массовая драка.

Beşiktaş' home match against Maccabi Tel Aviv in the Europa League has been moved to Hungary. 🔁🇭🇺



No spectators will be allowed in this match, due to the events that occurred in Amsterdam between the Ajax and Maccabi Tel Aviv fans. pic.twitter.com/1M7kI3RAZ5