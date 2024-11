Родри объяснил, почему выиграл Золотой мяч. Причина не в победе на Евро

Вечером 28 октября 2024 года состоялась церемония награждения «Золотого мяча». Главную индивидуальную награду в этом году получил полузащитник английского «Манчестер Сити» и национальной сборной Испании Родри.

Спустя почти 2 недели Родри объяснил, почему «Золотой мяч 2024» выиграл именно он:

В прошлом сезоне Родри провел 50 матчей на клубном уровне, отметившись 9 забитыми мячами и 14 голевыми передачами. Вместе с «Сити» он выиграл АПЛ, клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА, а в составе сборной Испании стал чемпионом Европы.

🚨🚨🎙️| Rodri: "I won the Ballon d'Or because of consistency, which is the most difficult thing in football. I was the most CONSISTENT player in the season."



