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  4. Родри объяснил, почему выиграл Золотой мяч. Причина не в победе на Евро
Англия
12 ноября 2024, 12:53 |
302
1

Родри объяснил, почему выиграл Золотой мяч. Причина не в победе на Евро

Хавбек сборной Испании считает себя самым стабильным игроком мира

12 ноября 2024, 12:53 |
302
1
Родри объяснил, почему выиграл Золотой мяч. Причина не в победе на Евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Родри

Вечером 28 октября 2024 года состоялась церемония награждения «Золотого мяча». Главную индивидуальную награду в этом году получил полузащитник английского «Манчестер Сити» и национальной сборной Испании Родри.

Спустя почти 2 недели Родри объяснил, почему «Золотой мяч 2024» выиграл именно он:

«Я выиграл «Золотой мяч» благодаря стабильности. Быть стабильным – это самая трудная вещь в футболе. Я был наиболее стабильным игроком в прошлом сезоне».

В прошлом сезоне Родри провел 50 матчей на клубном уровне, отметившись 9 забитыми мячами и 14 голевыми передачами. Вместе с «Сити» он выиграл АПЛ, клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА, а в составе сборной Испании стал чемпионом Европы.

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Родри Манчестер Сити Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Золотой мяч
Дмитро Вербинський Источник: X (Twitter)
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