Родри объяснил, почему выиграл Золотой мяч. Причина не в победе на Евро
Хавбек сборной Испании считает себя самым стабильным игроком мира
Вечером 28 октября 2024 года состоялась церемония награждения «Золотого мяча». Главную индивидуальную награду в этом году получил полузащитник английского «Манчестер Сити» и национальной сборной Испании Родри.
Спустя почти 2 недели Родри объяснил, почему «Золотой мяч 2024» выиграл именно он:
«Я выиграл «Золотой мяч» благодаря стабильности. Быть стабильным – это самая трудная вещь в футболе. Я был наиболее стабильным игроком в прошлом сезоне».
В прошлом сезоне Родри провел 50 матчей на клубном уровне, отметившись 9 забитыми мячами и 14 голевыми передачами. Вместе с «Сити» он выиграл АПЛ, клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА, а в составе сборной Испании стал чемпионом Европы.
🚨🚨🎙️| Rodri: "I won the Ballon d'Or because of consistency, which is the most difficult thing in football. I was the most CONSISTENT player in the season."— CentreGoals. (@centregoals) November 12, 2024
[@partidazocope] pic.twitter.com/q3V8mGNab0
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