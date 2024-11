«Есть только 2 вратаря, которые лучше него». Реакция фанов на ассист Лунина

В субботу, 9 ноября 2024 года, состоялся матч 13-го тура чемпионата Испании между мадридским «Реалом» и «Осасуной». Победу со счетом 4:0 одержали хозяева поля.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украинский вратарь «сливочных» Андрей Лунин полностью отыграл поединок, отметился ассистом, но не сделал ни одного сейва. После матча иностранные болельщики в сети Twitter оценили игру 25-летнего футболиста.

Vini Jr Ballon D'Oro! «Вклад Лунина очень недооценен».

Grazedman: «Лунин в матче против «Осасуны».

Accra Last Born: «У Лунина в этом сезоне больше ассистов, чем у Гави и Фати вместе взятых».

patri: «Кто больше злится: жена Вальверде или хейтеры Лунина (да, они у него есть)?»

Dee: «Ассист Лунина? Райя, записывай. Твой день наступит скоро».

gustavo: «Лунин вообще не лучше Эми Мартинеса, нет, ничуть».

Lakitu 😎 R Alemán: «Лунин мог бы быть основным в любом другом клубе».

TITO: «Как по мне, кроме Куртуа и Облака, сейчас в мире нет лучшего вратаря, чем Лунин. Другие играют на его уровне или хуже».

Andrew: «Лунин – тот, кто нужен «Челси».

Taylor'sversion: «После паса, который сделал Лунин, Анчелотти уже планирует поставить его в полузащиту. Я верю в это».

Genius: «Возможно, Лунин лучший форвард, чем Мбаппе».

Lunin is probably a better CF than him https://t.co/rfsMmXdFCb