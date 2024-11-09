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Испания
09 ноября 2024, 18:14 | Обновлено 09 ноября 2024, 18:20
5098
2

«Есть только 2 вратаря, которые лучше него». Реакция фанов на ассист Лунина

Украинский вратарь «Реала» получил положительные комментарии за матч против «Осасуны»

09 ноября 2024, 18:14 | Обновлено 09 ноября 2024, 18:20
5098
2
«Есть только 2 вратаря, которые лучше него». Реакция фанов на ассист Лунина
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 9 ноября 2024 года, состоялся матч 13-го тура чемпионата Испании между мадридским «Реалом» и «Осасуной». Победу со счетом 4:0 одержали хозяева поля.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украинский вратарь «сливочных» Андрей Лунин полностью отыграл поединок, отметился ассистом, но не сделал ни одного сейва. После матча иностранные болельщики в сети Twitter оценили игру 25-летнего футболиста.

Vini Jr Ballon D'Oro! «Вклад Лунина очень недооценен».

Grazedman: «Лунин в матче против «Осасуны».

Accra Last Born: «У Лунина в этом сезоне больше ассистов, чем у Гави и Фати вместе взятых».

patri: «Кто больше злится: жена Вальверде или хейтеры Лунина (да, они у него есть)?»

Dee: «Ассист Лунина? Райя, записывай. Твой день наступит скоро».

gustavo: «Лунин вообще не лучше Эми Мартинеса, нет, ничуть».

Lakitu 😎 R Alemán: «Лунин мог бы быть основным в любом другом клубе».

TITO: «Как по мне, кроме Куртуа и Облака, сейчас в мире нет лучшего вратаря, чем Лунин. Другие играют на его уровне или хуже».

Andrew: «Лунин – тот, кто нужен «Челси».

Taylor'sversion: «После паса, который сделал Лунин, Анчелотти уже планирует поставить его в полузащиту. Я верю в это».

Genius: «Возможно, Лунин лучший форвард, чем Мбаппе».

Marie: «Лунин заслуживает быть первым номером».

IKENGA: «Анчелотти получил лучшего вратаря в виде Лунина».

TheRealFPLScout: «Самое большое ограбление этого года – награда лучшему вратарю года для Мартинеса, а не для Лунина».

Jay Mehta: «Очень сильно люблю Лунина. Он всегда тихий, работает и помогает команде, когда может. Точно заслуживает стать первым номером, когда Куртуа потеряет форму или закончит карьеру».

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Осасуна чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин Реал - Осасуна болельщики реакция болельщиков фанаты
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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Комментарии 2
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Saar
У мене сумніви щодо адекватності цих юзерів.  Бо не можна писати таке про воротаря, який в сумі двох матчів з Барсою і Міланом пропустив 7 банок!  
Знову PR-хід від спорт ю Ей і їхнього кумира.
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-7
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