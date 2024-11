Экс-игрок Манчестер Сити и Ромы возглавил молодёжную сборную Сербии

38-летний бывший игрок «Манчестер Сити» Александар Коларов стал главным тренером молодёжной сборной Сербии. Специалист уже будет готовить команду к ближайшему товарищескому матчу против ровесников из Турции.

Коларов начал игровую карьеру в сербском клубе «Чукарички». Затем он перешёл в ОФК Белград, и именно оттуда началась его карьера в престижных клубах Европы.

Александар оказался в «Лацио», а затем перешёл в «Манчестер Сити», где левый защитник провёл 165 матчей и забил 11 голов.

Позже он перешёл в «Рому», а завершал карьеру в миланском «Интере».

Работа в молодёжной сборной Сербии – дебют Коларова в тренерской карьере.

