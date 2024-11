ФОТО. В одном лифчике. Самая красивая журналистка открыла новое шоу

Известная итальянская журналистка Дилетта Леотта, которая сотрудничает с компанией DAZN, снова ошеломила своим внешним видом.

Дилетта, которая прославилась своей работой на матчах Серии А, пробует себя в новом амплуа – ведущей шоу «La Talpa. Who is the mole?».

Девушка немного от амплуа футбольной журналистки и пробует себя в новых направлениях.

33-летняя журналистка выбрала очень экстравагатный вид, прикрыв лифчик майкой.

Красавица уже провела несколько выпусков реалити-шоу, которое покоряет итальянский телеэфир: