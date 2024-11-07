Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. В одном лифчике. Самая красивая журналистка открыла новое шоу
Другие новости
07 ноября 2024, 06:18 |
2112
0

ФОТО. В одном лифчике. Самая красивая журналистка открыла новое шоу

Дилетта Леотта не останавливается и продолжает радовать своей красотой

07 ноября 2024, 06:18 |
2112
0
ФОТО. В одном лифчике. Самая красивая журналистка открыла новое шоу
Instagram. Дилетта Леотта

Известная итальянская журналистка Дилетта Леотта, которая сотрудничает с компанией DAZN, снова ошеломила своим внешним видом.

Дилетта, которая прославилась своей работой на матчах Серии А, пробует себя в новом амплуа – ведущей шоу «La Talpa. Who is the mole?».

Девушка немного от амплуа футбольной журналистки и пробует себя в новых направлениях.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

33-летняя журналистка выбрала очень экстравагатный вид, прикрыв лифчик майкой.

Красавица уже провела несколько выпусков реалити-шоу, которое покоряет итальянский телеэфир:

По теме:
ДЕВУШКА ДНЯ. Ева Мурати – красавица, с которой ты будешь смотреть ЛЧ
ФОТО. Михаил Мудрик подколол Судакова после матча Шахтера
ВИДЕО. Красавица! Украинская спортсменка порадовала роскошными видами
Дилетта Леотта фото lifestyle
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Анчелотти назвал игроков, из-за которых Реал проигрывает. Вспомнил Лунина?
Футбол | 07 ноября 2024, 00:59 4
Анчелотти назвал игроков, из-за которых Реал проигрывает. Вспомнил Лунина?
Анчелотти назвал игроков, из-за которых Реал проигрывает. Вспомнил Лунина?

Карло отметил Беллингема, Винисиуса, Мбаппе и Тчуамени

«Он это сделает». Легендарный Льюис назвал победителя боя Усик – Фьюри
Бокс | 06 ноября 2024, 08:53 1
«Он это сделает». Легендарный Льюис назвал победителя боя Усик – Фьюри
«Он это сделает». Легендарный Льюис назвал победителя боя Усик – Фьюри

Леннокс ждет победы Тайсона Фьюри

«Он выглядит невероятно и победит». Топ-промоутер о реванше Усик – Фьюри
Бокс | 07.11.2024, 01:38
«Он выглядит невероятно и победит». Топ-промоутер о реванше Усик – Фьюри
«Он выглядит невероятно и победит». Топ-промоутер о реванше Усик – Фьюри
Челси – Ноа. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Футбол | 07.11.2024, 06:55
Челси – Ноа. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Челси – Ноа. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Турнирная таблица ЛЧ. Какое место занимает Шахтер на экваторе турнира?
Футбол | 07.11.2024, 06:23
Турнирная таблица ЛЧ. Какое место занимает Шахтер на экваторе турнира?
Турнирная таблица ЛЧ. Какое место занимает Шахтер на экваторе турнира?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Анчелотти оценил матч Реал – Милан в ЛЧ, в котором Лунин пропустил трижды
Анчелотти оценил матч Реал – Милан в ЛЧ, в котором Лунин пропустил трижды
06.11.2024, 02:17 3
Футбол
«На это всем было наплевать». Легендарный Баффер – о реванше Усик – Фьюри
«На это всем было наплевать». Легендарный Баффер – о реванше Усик – Фьюри
05.11.2024, 10:31
Бокс
Турнирная таблица УПЛ. Динамо лидирует с Александрией, Шахтер вошел в топ-3
Турнирная таблица УПЛ. Динамо лидирует с Александрией, Шахтер вошел в топ-3
05.11.2024, 06:23 12
Футбол
Лунин спасал, как мог. Милан разбил Реал в Мадриде
Лунин спасал, как мог. Милан разбил Реал в Мадриде
06.11.2024, 00:05 48
Футбол
Джошуа назвал боксера, который ударом мог отключить на 10 мин. Это украинец
Джошуа назвал боксера, который ударом мог отключить на 10 мин. Это украинец
06.11.2024, 08:18
Бокс
Баффер назвал следующего соперника для Усика, если он победит Фьюри
Баффер назвал следующего соперника для Усика, если он победит Фьюри
05.11.2024, 12:47 2
Бокс
Итоги дня ЛЧ. Как выглядит турнирная таблица после фиаско Реала и Ман Сити
Итоги дня ЛЧ. Как выглядит турнирная таблица после фиаско Реала и Ман Сити
06.11.2024, 06:23 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем