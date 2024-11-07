ФОТО. В одном лифчике. Самая красивая журналистка открыла новое шоу
Дилетта Леотта не останавливается и продолжает радовать своей красотой
Известная итальянская журналистка Дилетта Леотта, которая сотрудничает с компанией DAZN, снова ошеломила своим внешним видом.
Дилетта, которая прославилась своей работой на матчах Серии А, пробует себя в новом амплуа – ведущей шоу «La Talpa. Who is the mole?».
Девушка немного от амплуа футбольной журналистки и пробует себя в новых направлениях.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
33-летняя журналистка выбрала очень экстравагатный вид, прикрыв лифчик майкой.
Красавица уже провела несколько выпусков реалити-шоу, которое покоряет итальянский телеэфир:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Карло отметил Беллингема, Винисиуса, Мбаппе и Тчуамени
Леннокс ждет победы Тайсона Фьюри