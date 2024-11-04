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  4. Барселона почти повторила свой сумасшедший голевой рекорд из 20-го века
Испания
04 ноября 2024, 09:46 | Обновлено 04 ноября 2024, 10:15
339
0

Барселона почти повторила свой сумасшедший голевой рекорд из 20-го века

Каталонский клуб забил 40 голов за 12 туров чемпионата

04 ноября 2024, 09:46 | Обновлено 04 ноября 2024, 10:15
339
0
Барселона почти повторила свой сумасшедший голевой рекорд из 20-го века
Getty Images/Global Images Ukraine. Барселона

«Барселона» Ханси Флика забила 40 голов за 12 туров чемпионата Испании, сообщает Opta. Такого не случалось с «сине-гранатовыми» с 1950-го года, когда они забили 42 гола за аналогичное количество мачей. Помимо этого, каталонцы забивают 3 и больше гола уже 6 туров Ла Лиги подряд.

Самым результативным игроком «Барселоны» в чемпионате является Роберт Левандовски. Поляк за 12 матчей отличился 14-ю голами и 2 ассистами.

Для осознания серьезности показателя в 40 забитых мячей добавим то, что мадридский «Реал», который расположился на второй строчке чемпионата, забил всего 21 гол.

В прошедшем матче «Барселона» дома выиграла принципиального соперника.

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Барселона чемпионат Испании по футболу Ла Лига рекорд Роберт Левандовски
Данііл Киріяка Источник: X (Twitter)
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