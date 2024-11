Лидер Барселоны продолжает учиться в школе. Речь не о Ямале

Центральный защитник каталонской «Барселоны» Пау Кубарси рассказал, как совмещает учебу и игру в футбол:

В сезоне 2024/25 17-летний Пау Кубарси провел 14 матчей на клубном уровне, отметившись 1 голевой передачей.

Ранее сообщалось, что Пау Кубарси интересуется английский «Манчестер Сити».

#TuDiràs | 📝 "Si hi ha Champions he de demanar els apunts"



🥹 Pau Cubarsí explica com compagina ser titular al Barça amb els seus estudis de segon de Batxillerat



