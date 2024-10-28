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Профессиональный бокс
28 октября 2024, 13:26 | Обновлено 28 октября 2024, 13:28
410
0

ФОТО. Усик собрался в Ньюкасл? Боксер заинтриговал английских фанатов

Украинский боксер сделал фото с футболкой клуба АПЛ

28 октября 2024, 13:26 | Обновлено 28 октября 2024, 13:28
410
0
ФОТО. Усик собрался в Ньюкасл? Боксер заинтриговал английских фанатов
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

23 октября в Лондоне состоялась пресс-конференция украинца Александра Усика и британца Тайсона Фьюри накануне второго боя.

После этого мероприятия украинский боксер сфотографировался с черно-белой футболкой английского футбольного клуба «Ньюкасл». Болельщики сразу же начали делать предположение откуда взялась эта футболка и кто ее Усику подарил.

Оказалось, что в Лондоне живет бывший спарринг-партнер Усика Алекс Трифонов, который встретился с боксером на пресс-конференции. Трифонов тренируется в боксерском зале Байкери и попросил Усика сделать фото с футболкой «Ньюкасла».

Это фото вызвало бурную реакцию среди фанатов – особенно активно себя проявили болельщики «Ньюкасла». В комментариях они спрашивали сможет ли Усик сыграть на правом фланге и отмечали внушительный рост украинского боксера.

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Александр Усик Александр Усик - Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри Ньюкасл
Микола Титюк Источник
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