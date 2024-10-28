ФОТО. Усик собрался в Ньюкасл? Боксер заинтриговал английских фанатов
Украинский боксер сделал фото с футболкой клуба АПЛ
23 октября в Лондоне состоялась пресс-конференция украинца Александра Усика и британца Тайсона Фьюри накануне второго боя.
После этого мероприятия украинский боксер сфотографировался с черно-белой футболкой английского футбольного клуба «Ньюкасл». Болельщики сразу же начали делать предположение откуда взялась эта футболка и кто ее Усику подарил.
Оказалось, что в Лондоне живет бывший спарринг-партнер Усика Алекс Трифонов, который встретился с боксером на пресс-конференции. Трифонов тренируется в боксерском зале Байкери и попросил Усика сделать фото с футболкой «Ньюкасла».
Это фото вызвало бурную реакцию среди фанатов – особенно активно себя проявили болельщики «Ньюкасла». В комментариях они спрашивали сможет ли Усик сыграть на правом фланге и отмечали внушительный рост украинского боксера.
Usyk is a Toon fan!— Newcastle Supporters Worldwide (@SupportersNufc) October 25, 2024
- something I bet you didn’t expect to see today! #nufc #newcastleunited pic.twitter.com/1AFuL2wu1D
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