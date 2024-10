Вратарь Барселоны: «Флик пришел и сказал нам, что мы должны верить в себя»

26 октября в 22:00 состоялся матч 11-го тура Ла Лиги между «Реалом» и «Барселоной» (0:4). Испанский голкипер каталонцев Иньяки Пенья рассказал свои эмоции после игры:

«Я теперь очень счастлив, я настоящий Куле. Мы очень страдали в конце прошлого сезона, это было тяжелое время. Ханси Флик пришел и сказал нам, что мы должны верить в себя как на личном, так и на коллективном уровне».

Иньяки Пенья отыграл весь матч и сумел сохранить свои ворота сухими. Статистический портал WhoScored оценил игру голкипера в 7.5 баллов.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 25-летнего испанца в 8 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Пенья провел за «Барселону» во всех турнирах 8 матчей, в которых пропустил 6 голов.

