Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вратарь Барселоны: «Флик пришел и сказал нам, что мы должны верить в себя»
Испания
27 октября 2024, 13:21 | Обновлено 27 октября 2024, 14:10
418
0

Вратарь Барселоны: «Флик пришел и сказал нам, что мы должны верить в себя»

Иньяки Пенья поделился воспоминаниями из прошлого сезона

27 октября 2024, 13:21 | Обновлено 27 октября 2024, 14:10
418
0
Вратарь Барселоны: «Флик пришел и сказал нам, что мы должны верить в себя»
Getty Images/Global Images Ukraine. Иньяки Пенья

26 октября в 22:00 состоялся матч 11-го тура Ла Лиги между «Реалом» и «Барселоной» (0:4). Испанский голкипер каталонцев Иньяки Пенья рассказал свои эмоции после игры:

«Я теперь очень счастлив, я настоящий Куле. Мы очень страдали в конце прошлого сезона, это было тяжелое время. Ханси Флик пришел и сказал нам, что мы должны верить в себя как на личном, так и на коллективном уровне».

Иньяки Пенья отыграл весь матч и сумел сохранить свои ворота сухими. Статистический портал WhoScored оценил игру голкипера в 7.5 баллов.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 25-летнего испанца в 8 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Пенья провел за «Барселону» во всех турнирах 8 матчей, в которых пропустил 6 голов.

По теме:
Не выдержал критики. Лунин закрыл комментарии в социальных сетях
С отрывом. Барселона – лучшая команда Европы по интересному показателю
Анчелотти назвал причину ссоры с Фликом во время Эль-Классико
Иньяки Пенья Барселона Реал Мадрид Реал - Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу Ханс-Дитер Флик
Іван Распутін Источник: Фабрицио Романо
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 27 октября 2024, 09:40 164
Динамо – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Динамо – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Победа «бело-синих» делает их досрочными чемпионами и отправляет Пушича в отставку?

ВИДЕО. В Бразилии футболиста удалили спустя 3 секунды после начала матча
Футбол | 27 октября 2024, 13:12 0
ВИДЕО. В Бразилии футболиста удалили спустя 3 секунды после начала матча
ВИДЕО. В Бразилии футболиста удалили спустя 3 секунды после начала матча

Форвард «Крузейро» Рафа Силва вписал свое имя в историю

Избиение в Эль Класико. Барселона забила Реалу четыре безответных мяча
Футбол | 26.10.2024, 23:56
Избиение в Эль Класико. Барселона забила Реалу четыре безответных мяча
Избиение в Эль Класико. Барселона забила Реалу четыре безответных мяча
«Меня все так называют». Довбик рассказал, какое прозвище получил в Роме
Футбол | 27.10.2024, 07:59
«Меня все так называют». Довбик рассказал, какое прозвище получил в Роме
«Меня все так называют». Довбик рассказал, какое прозвище получил в Роме
«Что пошло не так?» Анчелотти – о Класико, в котором Лунин пропустил четыре
Футбол | 27.10.2024, 07:15
«Что пошло не так?» Анчелотти – о Класико, в котором Лунин пропустил четыре
«Что пошло не так?» Анчелотти – о Класико, в котором Лунин пропустил четыре
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сразу две футбольные сборные согласились сыграть с россией. Кто опозорился?
Сразу две футбольные сборные согласились сыграть с россией. Кто опозорился?
25.10.2024, 08:13 10
Футбол
Пять самых странных подписаний Динамо последних двух лет
Пять самых странных подписаний Динамо последних двух лет
26.10.2024, 11:23 55
Футбол
ФОТО. Первый в истории. Фернандо Алонсо установил рекорд Формулы-1
ФОТО. Первый в истории. Фернандо Алонсо установил рекорд Формулы-1
25.10.2024, 20:48 2
Авто/мото
Экс-игрок сборной Украины и Динамо дебютировал во Второй лиге
Экс-игрок сборной Украины и Динамо дебютировал во Второй лиге
25.10.2024, 17:12 3
Футбол
Усик признался, не сломал ли ему челюсть Фьюри во время первого поединка
Усик признался, не сломал ли ему челюсть Фьюри во время первого поединка
25.10.2024, 09:46
Бокс
У Мудрика возникли проблемы после крутого выступления в Лиге конференций
У Мудрика возникли проблемы после крутого выступления в Лиге конференций
25.10.2024, 19:06 22
Футбол
«Будет нокаут». Спарринг-партнер Усика и Фьюри назвал победителя реванша
«Будет нокаут». Спарринг-партнер Усика и Фьюри назвал победителя реванша
26.10.2024, 08:48
Бокс
Легендарный Леннокс Льюис оценил шансы Усика в эпоху Холифилда и Тайсона
Легендарный Леннокс Льюис оценил шансы Усика в эпоху Холифилда и Тайсона
26.10.2024, 08:26 15
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем