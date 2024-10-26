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Италия
26 октября 2024, 08:26 | Обновлено 26 октября 2024, 08:27
102
0

Звезда Ювентуса может бесплатно перебраться в Саудовскую Аравию

Бразилец Данило не планирует продлевать контракт с туринцами

26 октября 2024, 08:26 | Обновлено 26 октября 2024, 08:27
102
0
Звезда Ювентуса может бесплатно перебраться в Саудовскую Аравию
Getty Images/Global Images Ukraine. Данило

Бразильский защитник «Ювентуса» Данило заинтересовал несколько клубов из Саудовской Аравии. Об этом пишет авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

По сообщению источника, ряд неназванных клубов изучают вариант подписания бразильца в 2025 году на правах свободного агента. Сам Данило ведет переговоры с руководством туринцев по интересному пункту в личном контракте.

Отметим, нынешний контракт бразильца с Ювентусом действует до 30 июня 2025 года.

Напомним, Данило перебрался в Турин в 2019 году с «Манчестер Сити».

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Данило Луис да Силва Ювентус трансферы трансферы Серии A чемпионат Саудовской Аравии по футболу чемпионат Италии по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Фабрицио Романо
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