Звезда Ювентуса может бесплатно перебраться в Саудовскую Аравию

Бразильский защитник «Ювентуса» Данило заинтересовал несколько клубов из Саудовской Аравии. Об этом пишет авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

По сообщению источника, ряд неназванных клубов изучают вариант подписания бразильца в 2025 году на правах свободного агента. Сам Данило ведет переговоры с руководством туринцев по интересному пункту в личном контракте.

Отметим, нынешний контракт бразильца с Ювентусом действует до 30 июня 2025 года.

Напомним, Данило перебрался в Турин в 2019 году с «Манчестер Сити».

