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Major League Soccer
25 октября 2024, 14:25 | Обновлено 25 октября 2024, 14:28
349
0

Зимой Неймар может стать одноклубником Месси в Интер Майами

Бразилец может сменить Саудовскую Аравию на США

25 октября 2024, 14:25 | Обновлено 25 октября 2024, 14:28
349
0
Зимой Неймар может стать одноклубником Месси в Интер Майами
Transfermarkt. Неймар

Бразильский форвард «Аль-Хиляля» Неймар может перейти в «Интер Майами» уже зимой. О возможном трансфере 32-летнего игрока сообщает журналист издания 1Castksa Тарик Аль-Науфал.

Отмечается, что американский клуб уже сделал первое официальное предложение.

Неймар, который недавно восстановился после серьезной травмы колена, сыграл за «Аль-Хиляль» лишь один матч.

Переход в «Интер Майами» может стать выгодным для клуба Дэвида Бекхэма с точки зрения пиара, ведь команда постепенно собирает в своем составе звезд мирового футбола.

Напомним, ранее стало известно, что «Барселона» и «ПСЖ» ищут возможность подписать Кварацхелию.

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Интер Майами Аль-Хиляль Неймар Лионель Месси трансферы Major League Soccer (MLS)
Олександр Сільченко Источник
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