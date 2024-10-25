Зимой Неймар может стать одноклубником Месси в Интер Майами

Бразильский форвард «Аль-Хиляля» Неймар может перейти в «Интер Майами» уже зимой. О возможном трансфере 32-летнего игрока сообщает журналист издания 1Castksa Тарик Аль-Науфал.

Отмечается, что американский клуб уже сделал первое официальное предложение.

Неймар, который недавно восстановился после серьезной травмы колена, сыграл за «Аль-Хиляль» лишь один матч.

Переход в «Интер Майами» может стать выгодным для клуба Дэвида Бекхэма с точки зрения пиара, ведь команда постепенно собирает в своем составе звезд мирового футбола.

Напомним, ранее стало известно, что «Барселона» и «ПСЖ» ищут возможность подписать Кварацхелию.