ФОТО. Впечатляющая коллаборация Месси со звездным артистом для Adidas

Коллаборация футболиста «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионеля Месси с пуерториканским певцом Bad Bunny в рекламе новой продукции от Adidas вышла очень вирусной.

Коллекция «Bad Bunny & Messi» может похвастаться эксклюзивным дизайном кроссовок Adidas Gazelle и бутс F50.

«Для меня, и, пожалуй, также для Bad Bunny, латиноамериканское сообщество имеет огромное значение», - сказал Месси журналисту Луису Мигелю Эчегараю из ESPN.

«Значительная часть наших поклонников - латиноамериканцы, и существует очень особая связь языка, культуры и общества. Теперь, живя в Майами со своей семьей, мы больше осознаем те связи, которые объединяют нас как латиноамериканцев».

Отметим, что Месси уже играл в новых бутсах, оформив хет-трик в ворота «Нью-Инглэнд Революшн» (6:2).

Ориентировочная цена таких бутс – $280.

Bad Bunny – пуэрториканский рэпер. Известно, что он является поклонником Месси и включил Лео в тексты песен своего альбома «Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana».

Lionel Messi and Bad Bunny have linked up for an ICONIC collab 🔥@lmechegaray with more on the collaboration 🔗 https://t.co/rtPNA11Vqo pic.twitter.com/PbW6TEcTBW — ESPN FC (@ESPNFC) October 21, 2024

Leo Messi and Bad Bunny launch a collab of adidas F50s and Gazelles ✨ pic.twitter.com/GQmJcN5R0z — B/R Football (@brfootball) October 21, 2024