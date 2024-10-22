ФОТО. Впечатляющая коллаборация Месси со звездным артистом для Adidas
Звезда Интер Майами Лионель Месси сотрудничал с певцом Bad Bunny в рекламе новой линии Adidas
Коллаборация футболиста «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионеля Месси с пуерториканским певцом Bad Bunny в рекламе новой продукции от Adidas вышла очень вирусной.
Коллекция «Bad Bunny & Messi» может похвастаться эксклюзивным дизайном кроссовок Adidas Gazelle и бутс F50.
«Для меня, и, пожалуй, также для Bad Bunny, латиноамериканское сообщество имеет огромное значение», - сказал Месси журналисту Луису Мигелю Эчегараю из ESPN.
«Значительная часть наших поклонников - латиноамериканцы, и существует очень особая связь языка, культуры и общества. Теперь, живя в Майами со своей семьей, мы больше осознаем те связи, которые объединяют нас как латиноамериканцев».
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Отметим, что Месси уже играл в новых бутсах, оформив хет-трик в ворота «Нью-Инглэнд Революшн» (6:2).
Ориентировочная цена таких бутс – $280.
Bad Bunny – пуэрториканский рэпер. Известно, что он является поклонником Месси и включил Лео в тексты песен своего альбома «Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana».
Lionel Messi and Bad Bunny have linked up for an ICONIC collab 🔥@lmechegaray with more on the collaboration 🔗 https://t.co/rtPNA11Vqo pic.twitter.com/PbW6TEcTBW— ESPN FC (@ESPNFC) October 21, 2024
Leo Messi and Bad Bunny launch a collab of adidas F50s and Gazelles ✨ pic.twitter.com/GQmJcN5R0z— B/R Football (@brfootball) October 21, 2024
Para ustedes ✍️🇵🇷🇦🇷💌⁰Benito y Messi juntos por primera vez, unidos por el sentimiento que inspiran en millones de personas.— adidas Football (@adidasfootball) October 21, 2024
For you ✍️🇵🇷🇦🇷💌
Benito and Messi together for the first time, united by the feeling they inspire in millions of people. pic.twitter.com/Is0wCWt8iR
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