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22 октября 2024, 02:45 |
77
0

ФОТО. Впечатляющая коллаборация Месси со звездным артистом для Adidas

Звезда Интер Майами Лионель Месси сотрудничал с певцом Bad Bunny в рекламе новой линии Adidas

22 октября 2024, 02:45 |
77
0
ФОТО. Впечатляющая коллаборация Месси со звездным артистом для Adidas
Adidas. Лионель Месси и Bad Bunny

Коллаборация футболиста «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионеля Месси с пуерториканским певцом Bad Bunny в рекламе новой продукции от Adidas вышла очень вирусной.

Коллекция «Bad Bunny & Messi» может похвастаться эксклюзивным дизайном кроссовок Adidas Gazelle и бутс F50.

«Для меня, и, пожалуй, также для Bad Bunny, латиноамериканское сообщество имеет огромное значение», - сказал Месси журналисту Луису Мигелю Эчегараю из ESPN.

«Значительная часть наших поклонников - латиноамериканцы, и существует очень особая связь языка, культуры и общества. Теперь, живя в Майами со своей семьей, мы больше осознаем те связи, которые объединяют нас как латиноамериканцев».

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Отметим, что Месси уже играл в новых бутсах, оформив хет-трик в ворота «Нью-Инглэнд Революшн» (6:2).

Ориентировочная цена таких бутс – $280.

Bad Bunny – пуэрториканский рэпер. Известно, что он является поклонником Месси и включил Лео в тексты песен своего альбома «Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana».

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Лионель Месси фото lifestyle Интер Майами Major League Soccer (MLS) сборная Аргентины по футболу
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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