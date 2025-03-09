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09 марта 2025, 06:34 | Обновлено 09 марта 2025, 06:36
1004
0

ФОТО. Как футбольные пары отмечали 8 марта

Красота и цветы всюду

09 марта 2025, 06:34 | Обновлено 09 марта 2025, 06:36
1004
0
ФОТО. Как футбольные пары отмечали 8 марта
Instagram. Забарные и Лунины

Вчерашний украинских футбольный Instagram – это множество счастливых лиц, множество цветов и поздравлений.

Мы собрали для вас подборку праздничных постов от звезд украинского футбола и не только звезд.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Спойлер – украинские футболисты умеют любить своих жен и девушек.

Роскошные букеты, свидания, и море новых счастливых моментов.

Красота у Забарных:

У семейства Зинченко был день тюльпанов:

У Судаковых вышел достаточно креативный семейный пост:

Руслан Малиновский очень красиво поздравил свою беременную жену Роксану:

Девушка нападающего киевского «Динамо» Назара Волошина – Лиза Кандыба – похвасталась своим «трофеем»:

Красавица-жена Олега Гусева, Валерия, поздравила всех с 8 марта:

Полузащитник «Динамо» Максим Брагару постарался для своей жены Марии:

Даша Бондарь разразилась фотосессией с мощным месседжем про женщин:

Жена Владислава Калитвинцева отмечала Международный женский день в Марокко:

Ефим Конопля поздравил жену Анастасию таким милым букетом:

Анатолий Трубин поздравил жену и мама в сторис:

У Луниных тоже всё было на уровне:

А вот как Николай Шапаренко поздравил свою возлюбленную Кристину Шацких:

Поздравление от киевского «Динамо»:

И от донецкого «Шахтера»:

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фото lifestyle Илья Забарный Ангелина Забарная Александр Зинченко Влада Зинченко (Седан) Георгий Судаков Елизавета Судакова Руслан Малиновский Роксана Малиновская Назар Волошин Олег Гусев Максим Брагару Валерий Бондарь Даша Савина Владислав Калитвинцев Ефим Конопля Анатолий Трубин Марина Галаган Андрей Лунин Анастасия Лунина (Томазова) Николай Шапаренко Динамо Киев Шахтер Донецк
Максим Лапченко Источник: Instagram
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