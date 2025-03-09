ФОТО. Как футбольные пары отмечали 8 марта

Вчерашний украинских футбольный Instagram – это множество счастливых лиц, множество цветов и поздравлений.

Мы собрали для вас подборку праздничных постов от звезд украинского футбола и не только звезд.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Спойлер – украинские футболисты умеют любить своих жен и девушек.

Роскошные букеты, свидания, и море новых счастливых моментов.

Красота у Забарных:

У семейства Зинченко был день тюльпанов:

У Судаковых вышел достаточно креативный семейный пост:

Руслан Малиновский очень красиво поздравил свою беременную жену Роксану:

Девушка нападающего киевского «Динамо» Назара Волошина – Лиза Кандыба – похвасталась своим «трофеем»:

Красавица-жена Олега Гусева, Валерия, поздравила всех с 8 марта:

Полузащитник «Динамо» Максим Брагару постарался для своей жены Марии:

Даша Бондарь разразилась фотосессией с мощным месседжем про женщин:

Жена Владислава Калитвинцева отмечала Международный женский день в Марокко:

Ефим Конопля поздравил жену Анастасию таким милым букетом:

Анатолий Трубин поздравил жену и мама в сторис:

У Луниных тоже всё было на уровне:

А вот как Николай Шапаренко поздравил свою возлюбленную Кристину Шацких:

Поздравление от киевского «Динамо»:

И от донецкого «Шахтера»: