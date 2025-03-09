ФОТО. Как футбольные пары отмечали 8 марта
Красота и цветы всюду
Вчерашний украинских футбольный Instagram – это множество счастливых лиц, множество цветов и поздравлений.
Мы собрали для вас подборку праздничных постов от звезд украинского футбола и не только звезд.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Спойлер – украинские футболисты умеют любить своих жен и девушек.
Роскошные букеты, свидания, и море новых счастливых моментов.
Красота у Забарных:
У семейства Зинченко был день тюльпанов:
У Судаковых вышел достаточно креативный семейный пост:
Руслан Малиновский очень красиво поздравил свою беременную жену Роксану:
Девушка нападающего киевского «Динамо» Назара Волошина – Лиза Кандыба – похвасталась своим «трофеем»:
Красавица-жена Олега Гусева, Валерия, поздравила всех с 8 марта:
Полузащитник «Динамо» Максим Брагару постарался для своей жены Марии:
Даша Бондарь разразилась фотосессией с мощным месседжем про женщин:
Жена Владислава Калитвинцева отмечала Международный женский день в Марокко:
Ефим Конопля поздравил жену Анастасию таким милым букетом:
Анатолий Трубин поздравил жену и мама в сторис:
У Луниных тоже всё было на уровне:
А вот как Николай Шапаренко поздравил свою возлюбленную Кристину Шацких:
Поздравление от киевского «Динамо»:
И от донецкого «Шахтера»:
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