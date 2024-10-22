Экс-игрок Арсенала назвал украинскую звезду, который бы подошел канонирам

Бывший игрок лондонского «Арсенала» и сборной Украины Олег Лужный назвал украинского футболиста, который смог бы заиграть в составе канониров. Лужный выделил полузащитника «Шахтера» Георгия Судакова.

«Мне очень нравится как играет Судаков. В последнем матче сборной Украины с Чехами я считаю, что он был лучшим на поле. Очень сильно отыграл. С грузинами также показал высокий уровень. Для того футбола, в который сегодня играет «Арсенал», думаю, он бы подошел. А почему нет?», – отметил Лужный.

Ранее сообщалось, что лондонский клуб «Арсенал» следит за полузащитником донецкого «Шахтера» и сборной Украины Георгием Судаковым.