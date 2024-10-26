АШУР: «Все равно будет момент стагнации»

25 октября был сыгран матч 11-го тура УПЛ.

Житомирское «Полесье» на своем поле провело дуэль с «Колосом» из Ковалевки. Матч закончился с равным счетом – 1:1.

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Главный тренер «Полесья» Имад Ашур проанализировал выступление своих подопечных в ничейном поединке УПЛ:

«Никто не может быть доволен потерей очков. Мы можем быть удовлетворены тем, что мы добавили после гола в 2 тайме, что сравняли счет и имеем резерв для этого. Но этого недостаточно. Когда мы что-то говорим, а потом высказываем «но» – то можем забыть, о чем мы говорим до этого. Мы не можем в первую часть игры выходить и думать, что игра сама собой реализуется. Мы должны диктовать ритм игры. Когда соперник играет в более комфортную стратегию, для того чтобы этот ритм уменьшать, чтобы делать его как можно меньше - мы точно не можем под это подстраиваться. Мы не можем играть в бой-беги, когда соперник будет опускаться на свою половину поля. Не можем останавливаться и ждать какой-то случай - мы должны их создавать. То, что начали делать позже: гораздо быстрее продвигать мяч, агрессивнее принимать его вперед, больше создавать обострений. С одного из которых мы и реализовали момент. В 1 тайме были моменты, но слишком много сомнений было в определенных личных действиях. Когда мы делали лишнее прикосновение. Вместо обострений пробивали по воротам, лишний раз отдавали передачу или искали идеальную возможность. Мы знаем, что у ворот соперника организованная команда не будет создавать такие возможности. Никогда не быть этому. Сегодня мы играли против достаточно качественной и организованной команды. Мы об этом знали и говорили в течение подготовительных дней.

Я думаю, что нам нужно отвлечься от понятия, что есть клубы, на которые не нужно настраиваться. Хочу отвлечься от таких понятий, хоть это и трудно. Мы должны фокусироваться и настраиваться на футбол. Неважно, где эта игра проходит: официальный матч или тренировка. Вы выходите на поле и играете. Игра не может быть по желанию. Если мы выходим на поле, то часть игры, которая постоянно будет что-то от нас требовать. У игры есть свои требования и правила. Если мы не хотим к ним прислушиваться, будем доводить моменты до таких неприятных сюрпризов. Сегодня это касается больше взгляда на базовые, концептуальные вещи. Возможно, кто-то не согласится и будет говорить о том, что есть более важные матчи. Что нужно прессинговать 15 минут, а потом этого не делать или наоборот. Я в это не верю. Мы должны делать все для того, чтобы навязывать свою игру. Мы находимся в оптимальной форме и в лучшем из возможных составов, где мы можем это навязывать. Мы пока на пути к тому, чтобы этого достичь. Иначе не будет. Время нельзя ускорить. Мы понимаем: каким бы ни был результат, нужно возвращаться к тому, что мы сейчас строим. Все равно будет момент стагнации. Сегодняшний день – один из таких моментов. На мой взгляд, на это есть объективные причины, о которых мы говорили предварительно.

Идея, что не нужно на кого-то настраиваться, придаст нам фокус, трезвость, мотивацию, внутреннюю работу. О чем мы говорим, договариваемся и делаем в каждой игре. С другой стороны я не очень наслаждаюсь этой идеей и не согласен с ней. Но, может быть, это будет для нас бонусом. График будет насыщен, эта неделя точно. Учитывая те обстоятельства, с которыми мы столкнулись в течение пауз на сборной. К сожалению, есть игроки, которые получили травмы. Должны помнить травму Гуцуляка. Мы рады, что он уже в игре и повлиял на результат, реализовав свой момент именно головой. Есть определенная разница в кондициях, для этого есть свои причины, нам нужно это проанализировать и подходить к каждой игре максимально сфокусированно и трезво. Если не требуется дополнительной мотивации, это плюс. Попробуем использовать этот случай в свою пользу», – ответил Ашур.